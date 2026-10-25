క్రైస్ట్చర్చ్ వేదికగా టీమిండియాతో జరిగిన రెండో టీ20లో 4 వికెట్ల తేడాతో న్యూజిలాండ్ ఓటమి పాలైంది. ఈ మ్యాచ్లో కివీస్ ఓడిపోయినప్పటికి కెప్టెన్ మిచెల్ శాంట్నర్ మాత్రం అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. అతడు తన స్పిన్ మాయాజాలంతో భారత బ్యాటర్లకు చుక్కలు చూపించాడు.
శాంట్నర్ తన నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో కేవలం 21 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. తద్వారా బ్లాక్ క్యాప్స్ కెప్టెన్ ఓ అరుదైన ఘనతను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. భారత్పై టీ20 ఫార్మాట్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు ఫోర్ వికెట్ల హాల్ సాధించిన తొలి బౌలర్గా చరిత్ర సృష్టించాడు.
టీమిండియాపై శాంట్నర్ 4 వికెట్ల ఘనత సాధించడం ఇది రెండో సారి. అతడికంటే ముందు ఏ బౌలర్ కూడా భారత్పై రెండుసార్లు ఫోర్ వికెట్ల హాల్ సాధించలేదు. శాంట్నర్ తొలిసారి 2016 టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత్పై 11 పరులిచ్చి 4 వికెట్లు తీశాడు. మళ్లీ ఇప్పుడు పదేళ్ల తర్వాత అతడు 4 వికెట్ల హాల్ నమోదు చేశాడు.
అదేవిధంగా టీ20ల్లో భారత్పై అత్యధిక వికెట్ల తీసిన జాబితాలో శాంట్నర్(29) రెండో స్ధానంలో ఉన్నాడు. అతడి సహచర ప్లేయర్ ఇష్ సోధీ(30) అగ్రస్ధానంలో ఉన్నాడు.
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