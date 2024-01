టీమిండియా అప్‌ కమింగ్‌ స్టార్‌ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ను క్రికెటర్‌ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌ 2023 అవార్డు వరించినట్లు తెలుస్తుంది. హైదరాబాద్‌లో రేపు జరుగబోయే బీసీసీఐ వార్షిక అవార్డుల ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమంలో గిల్‌కు ఈ అవార్డు అందించనున్నట్లు బీసీసీఐ ప్రతినిధి ఒకరు తెలిపారు. వన్డేల్లో గతేడంతా అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబర్చినందుకు గాను గిల్‌కు ఈ అవార్డు దక్కనుందని సమాచారం​. గిల్‌ వన్డేల్లో అత్యంత వేగంగా 2000 పరుగుల మార్కును అందుకున్నాడు.

ఇప్పటివరకు 44 వన్డేలు ఆడిన గిల్‌.. 6 సెంచరీలు, 13 హాఫ్‌ సెంచరీల సాయంతో 2271 పరుగులు చేశాడు. టెస్ట్‌ల్లో, టీ20ల్లో అంత ఆశాజనకమైన ప్రదర్శనలు నమోదు చేయని గిల్‌.. ఈ రెండు ఫార్మాట్లలో ఓ మోస్తరు ప్రదర్శనలతో సరిపెట్టాడు. 20 టెస్ట్‌లు ఆడిన గిల్‌.. 2 సెంచరీలు, 4 అర్ధసెంచరీల సాయంతో 1040 పరుగులు.. 14 టీ20ల్లో సెంచరీ, అర్ధసెంచరీ సాయంతో 335 పరుగులు సాధించాడు.

Shubman Gill to be conferred with "Cricketer of the Year" award at BCCI Annual Awards Function in Hyderabad. pic.twitter.com/DowU5amRRJ

— Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2024