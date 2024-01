బీసీసీఐ అవార్డుల ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమం.. సందడి చేసిన టీమిండియా క్రికెటర్లు

NAMAN AWARDS 2024: బీసీసీఐ వార్షిక అవార్డుల ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమం ఇవాళ (జనవరి 23) హైదరాబాద్‌లో కన్నుల పండువగా సాగింది. ఈ కార్యక్రమంలో టీమిండియా ఆటగాళ్లు సందడి చేశారు. నాలుగేళ్ల తర్వాత జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి టీమిండియా ఆటగాళ్లతో పలువురు భారత మాజీలు కూడా హాజరయ్యారు.

Ravi Shastri won the lifetime achievement award. - One of the greatest Indian coach ever. pic.twitter.com/D3oiLmMSCv — Johns. (@CricCrazyJohns) January 23, 2024

Farokh Engineer said "This Indian team is the finest Indian team I have ever seen. Well done Rohit, Dravid & Ravi Shastri". pic.twitter.com/kSzpNToT0d — Johns. (@CricCrazyJohns) January 23, 2024

ఈ కార్యక్రమంలో భారత పురుష క్రికెటర్లతో పాటు మహిళా క్రికెటర్లు, యువ క్రికెటర్లు కూడా పాల్గొన్నారు. గత నాలుగేళ్ల కాలంలో వివిధ విభాగాల్లో సత్తా చాటిన వారికి ఈ సందర్భంగా అవార్డులను అందజేశారు. అలాగే పలువురు మాజీ క్రికెటర్లకు కూడా ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులు దక్కాయి.

Shubman Gill won the best Indian Men's cricketer for 2022-23 Season. pic.twitter.com/PkKUbnAyki — Johns. (@CricCrazyJohns) January 23, 2024

Jasprit Bumrah won the Poly Umrigar Award for 2021-22 Season. pic.twitter.com/o0TF83przw — Johns. (@CricCrazyJohns) January 23, 2024

Ravichandran Ashwin won the Poly Umrigar Award for 2020-21 Season. pic.twitter.com/yDI2Ja4Q43 — Johns. (@CricCrazyJohns) January 23, 2024

Mohammed Shami won the Poly Umrigar Award for 2019-20 Season. - The legend. 🫡 pic.twitter.com/h7XVrC2Qg9 — Johns. (@CricCrazyJohns) January 23, 2024

Jaiswal said "It's incredible to bat with Rohit Bhai - it's a proud moment to learn from him". pic.twitter.com/ecpVkELaGe — Johns. (@CricCrazyJohns) January 23, 2024

Mumbai won the best performance in BCCI domestics in 2019-20. - Rohit Sharma received the award on behalf of Mumbai. pic.twitter.com/rKk2epWGtA — Johns. (@CricCrazyJohns) January 23, 2024

అవార్డులు అందుకున్న వారి వివరాలు..

రవిశాస్త్రి: కల్నల్‌ సీకే నాయుడు లైఫ్‌టైమ్‌ అచీవ్‌మెంట్‌ అవార్డు

ఫారూక్‌ ఇంజనీర్‌: కల్నల్‌ సీకే నాయుడు లైఫ్‌టైమ్‌ అచీవ్‌మెంట్‌ అవార్డు (2019-20)

శుభ్‌మన్‌ గిల్‌: పాలీ ఉమ్రిగర్‌ ఉత్తమ అంతర్జాతీయ ఆటగాడు (2022-23)

జస్ప్రీత్‌ బుమ్రా: పాలీ ఉమ్రిగర్‌ ఉత్తమ అంతర్జాతీయ ఆటగాడు (2021-22)

రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌: పాలీ ఉమ్రిగర్‌ ఉత్తమ అంతర్జాతీయ ఆటగాడు (2020-21)

మొహమ్మద్‌ షమీ: పాలీ ఉమ్రిగర్‌ ఉత్తమ అంతర్జాతీయ ఆటగాడు (2019-20)

స్మృతి మంధన: ఉత్తమ అంతర్జాతీయ మహిళా క్రికెటర్‌ (2020-21, 2021-22)

దీప్తి శర్మ: ఉత్తమ అంతర్జాతీయ మహిళా క్రికెటర్‌ (2019-20, 2022-23)

Riyan Parag won the Lala Amarnath Award for best all-rounder in domestic limited overs. - Riyan recieved the award from Rohit Sharma. pic.twitter.com/Bap4wmooLo — Johns. (@CricCrazyJohns) January 23, 2024

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఉత్తమ అరంగేట్రం (పురుషులు)..

2019-20: మయాంక్‌ అగర్వాల్‌

2020-21: అక్షర్‌ పటేల్‌

2021-22: శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌

2022-23: యశస్వి జైస్వాల్‌

Sarfaraz Khan's father recieved the award from Rahul Dravid behalf of his son for scoring highest run getter in Ranji Trophy 2021-22. pic.twitter.com/V5wVJfB0AV — Johns. (@CricCrazyJohns) January 23, 2024

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఉత్తమ అరంగేట్రం అవార్డులు..

ప్రియా పూనియా: 2019-20

షఫాలీ వర్మ: 2020-21

సబ్బినేని మేఘన: 2021-22

అమన్‌జోత్‌ కౌర్‌: 2022-23

BCCI President said "I would like to congratulate Rohit & Rahul for the fantastic run in World Cup - you made us proud". pic.twitter.com/dq4zSjp6s7 — Johns. (@CricCrazyJohns) January 23, 2024

దిలీప్‌ సర్దేశాయ్‌ అవార్డులు..

అశ్విన్‌ (2022-23 భారత్‌ వర్సెస్‌ వెస్టిండీస్‌ సిరీస్‌లో అత్యధిక వికెట్లు)

యశస్వి జైస్వాల్‌ (2022-23 భారత్‌ వర్సెస్‌ వెస్టిండీస్‌ సిరీస్‌లో అత్యధిక పరుగులు)

Indian team in BCCI awards. 🇮🇳 - Picture of the day. pic.twitter.com/e5fbz1VzR4 — Johns. (@CricCrazyJohns) January 23, 2024

వన్డేల్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన మహిళా క్రికెటర్లు..

పూనమ్‌ యాదవ్‌: 2019-20

ఝులన్‌ గోస్వామి: 2020-21

రాజేశ్వరి గైక్వాడ్‌: 2021-22

దేవిక వైద్య: 2022-23

Captain Rohit Sharma has arrived in BCCI awards. pic.twitter.com/T4nt1HRA2i — Johns. (@CricCrazyJohns) January 23, 2024

వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన మహిళా క్రికెటర్లు..

పూనమ్‌ రౌత్‌: 2019-20

మిథాలీ రాజ్‌: 2020-21

హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌: 2021-22

జెమీమా రోడ్రిగెజ్‌: 2022-23

BCCI awards start at 6 pm IST today. - Live on Sports 18 & JioCinema...!!!! pic.twitter.com/9Ddmg8IICA — Johns. (@CricCrazyJohns) January 23, 2024

దేశవాలీ క్రికెట్‌లో ఉత్తమ అంపైర్లు..

అనంత పద్మనాభన్‌: 2019-20

వ్రిందా రతి: 2020-21

జయరామన్‌ మదన్‌ గోపాల్‌: 2021-22

రోహన్‌ పండిట్‌: 2022-23

దేశవాలీ క్రికెట్‌లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చిన జట్లు..

ముంబై: 2019-20

మధ్యప్రదేశ్‌: 2021-22

సౌరాష్ట్ర: 2022-23

లాలా అమర్‌నాథ్‌ అవార్డు (ఆల్‌రౌండర్‌ పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్‌)..

బాబా అపరాజిత్‌: 2019-20

రిషి ధవన్‌: 2020-21, 2021-22

రియాన్‌ పరాగ్‌: 2022-23

లాలా అమర్‌నాథ్‌ అవార్డు (ఆల్‌రౌండర్‌ రంజీ ట్రోఫీ)..

ముర సింగ్‌: 2019-20

షమ్స్‌ ములానీ: 2021-22

సరాన్ష్‌ జైన్‌: 2022-23

మాధవరావ్‌ సింధియా అవార్డులు (రంజీల్లో అత్యధిక వికెట్లు)..

జయదేవ్‌ ఉనద్కత్‌: 2019-20

షమ్స్‌ ములానీ: 2021-22

జలజ్‌ సక్సేనా: 2022-23

మాధవరావ్‌ సింధియా అవార్డులు (రంజీల్లో అత్యధిక పరుగులు)..