రేపు పాక్‌ సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో భారత్‌ మాక్‌ డ్రిల్‌

సాక్షి,ఢిల్లీ: ఆపరేషన్ సిందూర్‌ తర్వాత పాక్‌ మరోసారి కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడింది. పాక్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లో భారీ ఎత్తున పాకిస్తాన్‌ తన సైన్యాన్ని భారీ ఎత్తున మొహరించింది. దీంతో భారత్‌ అప్రమత్తమైంది.

రేపు (మే29న) పాక్‌ సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో భారత్‌ మాక్‌ డ్రిల్ నిర్వహించేందుకు సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా గుజరాత్‌, పంజాబ్‌, రాజస్థాన్‌, జమ్మూలో మాక్‌ డ్రిల్‌ను నిర్వహించనుంది. అయితే, మాక్‌ డ్రిల్ జరిగే సమయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. ఇప్పటికే మాక్‌ డ్రిల్‌ నిర్వహించేందుకు కేంద్రం ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసింది.

The grand welcome for the #PakistanArmy in Pakistan Occupied Jammu & Kashmir.

ఇదే తరహా మాక్‌ డ్రిల్‌ ఈ నెల ప్రారంభంలో జరిగింది. ఏప్రిల్ 22న మినీ స్విట్జర్లాండ్‌ పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో 26 మంది పర్యాటకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పహల్గామ్ ఉగ్రవాద దాడికి ప్రతీకారంగా భారత్‌ మే 6, 7 తేదీల మధ్య పాక్‌పై భారత్‌ ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ను నిర్వహించింది.

BIG BREAKING NEWS 🚨 India to conduct mock drills tomorrow in 4 states, UT.



Mock drills will be conducted in Gujarat, Rajasthan, Punjab, and Jammu and Kashmir tomorrow.



The drills will be held in districts bordering Pakistan.



This comes weeks after India launched 'Operation…

