 నాకు సూర్య అవన్నీ చెప్పాడు: శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ | Shreyas Iyer Drops Suryakumar 1st Message After T20I Captaincy Switch | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సూర్యకుమార్‌ నాకు అవన్నీ చెప్పాడు: శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌

Jul 1 2026 3:50 PM | Updated on Jul 1 2026 4:01 PM

Shreyas Iyer Drops Suryakumar 1st Message After T20I Captaincy Switch

టీమిండియా టీ20 కెప్టెన్సీ పగ్గాలు చేపట్టిన శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌కు తొలి ప్రయత్నంలోనే చేదు అనుభవం ఎదురైంది. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా భారత జట్టు పసికూన ఐర్లాండ్‌ చేతిలో 2-0తో వైట్‌వాష్‌ అయింది. దీంతో కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌తో పాటు.. హెడ్‌కోచ్‌ గౌతం గంభీర్‌పైనా విమర్శల వర్షం కురుస్తోంది.

ఇక ఐర్లాండ్‌ పర్యటన ముగించుకున్న టీమిండియా ఇంగ్లండ్‌లో అడుగుపెట్టింది. ఇరుజట్ల మధ్య బుధవారం నుంచి టీ20 సిరీస్‌ ఆరంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మీడియాతో మాట్లాడిన శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌కు.. మాజీ కెప్టెన్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ గురించి ప్రశ్న ఎదురైంది.

సూర్య నాతో మాట్లాడాడు
ఇందుకు బదులిస్తూ.. ‘‘సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌, నేనూ దాదాపుగా ఒకేలా ఆలోచిస్తాము. దేశవాళీ క్రికెట్‌లో అతడితో కలిసి చాలా ఏళ్లు ఆడాను. ఇక్కడికి వచ్చేముందు కూడా సూర్య నాతో మాట్లాడాడు.

యాజమాన్యం ఎలా పనిచేస్తుంది.. వివిధ సందర్భాల్లో ఆటగాళ్లు ఎలా స్పందిస్తారు.. వారి ఆలోచనలు ఏవిధంగా ఉంటాయన్న అంశాలపై నాకు ఇన్‌పుట్స్‌ ఇచ్చాడు. మా మధ్య సంభాషణ అర్థవంతంగా సాగింది. అతడి నుంచి నేర్చుకోవాల్సి చాలానే ఉంది’’ అని శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ పేర్కొన్నాడు.

అనూహ్య రీతిలో వేటు 
కాగా ఈ ఏడాది టీ20 ప్రపంచకప్‌ టోర్నీలో భారత్‌ను చాంపియన్‌గా నిలిపిన సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌పై యాజమాన్యం అనూహ్య రీతిలో వేటు వేసింది. కెప్టెన్‌గా రాణించినా బ్యాటర్‌గా విఫలం కావడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. 

అయితే, సూర్యకు ఇంగ్లండ్‌ పర్యటనలో భాగంగా మరొక్క అవకాశం ఇస్తారని భావించినా.. యాజమాన్యం మాత్రం అతడిని సారథ్య బాధ్యతల నుంచే కాకుండా.. జట్టు నుంచీ తొలగిస్తూ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది.

చదవండి: IND vs ENG: షెడ్యూల్‌, జట్లు.. టైమింగ్స్‌.. పూర్తి వివరాలు

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏపీ : శిల్ప కళా వైభవం.. చెక్కుచెదరని కట్టడం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

'విశ్వంభర' బ్యూటీ జపాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రేమలో పడిన యంగ్ హీరోయిన్.. ప్రియుడు ఇతడే (ఫొటోలు)
photo 4

సత్యదేవ్ ‘రావు బహదూర్’ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌.. (ఫోటోలు)
photo 5

అక్కినేని అఖిల్‌ ‘లెనిన్‌’ మూవీ HD స్టిల్స్‌

Video

View all
Telangana Journalist Arrest By AP Police In Hyderabad 1
Video_icon

KVR అరెస్ట్ వెనుక అసలు నిజం ఇదేనా? భార్య షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు
YS Jagan about Chandrababu Character 2
Video_icon

NTR బతికుంటే ఆయన్ని కూడా.. బాబు ఎలాంటి వాడో జగన్ మాటల్లో
YS Jagan Reveals Shocking Facts About Sai Krishna Case 3
Video_icon

సాయికృష్ణ కేసులో నీకెందుకంత ఆసక్తి? డీజీపీని ఎందుకు కాపాడుతున్నావ్? గుట్టు విప్పిన జగన్!
Ashwin Shocking Comments on Vaibhav Sooryavanshi 4
Video_icon

నీళ్లు అందిస్తే తప్పేంటి? వైభవ్ పై అశ్విన్ షాకింగ్ కామెంట్స్
NTR God Of War Poster Controversy 5
Video_icon

ఎన్టీఆర్ పై తమిళ తంబీల ఆగ్రహం కారణం ఏంటంటే..?
Advertisement
 