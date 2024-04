IPL 2024 GT vs RR: ఓటమి బాధలో ఉన్న రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ కెప్టెన్‌ సంజూ శాంసన్‌కు మరో భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఐపీఎల్‌ నిర్వాహకులు అతడికి రూ. 12 లక్షల మేర జరిమానా విధించారు. కాగా సొంత మైదానం జైపూర్‌లో రాజస్తాన్‌ బుధవారం గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో తలపడిన విషయం తెలిసిందే.

టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన రాజస్తాన్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో మూడు వికెట్లు నష్టపోయి 196 పరుగులు చేసింది. లక్ష్య ఛేదనలో ఆఖరి బంతికి గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ స్టార్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌ ఫోర్‌ బాది తమ జట్టును గెలిపించాడు.

ఫలితంగా ఐపీఎల్‌-2024 ఆరంభం నుంచి వరుసగా నాలుగు విజయాలు నమోదు చేసిన రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ విజయపరంపరకు బ్రేక్‌ పడింది. అయితే, ఆఖరి వరకు ఉత్కంఠ రేపిన ఈ మ్యాచ్‌లో రాజస్తాన్‌ చేజేతులా మ్యాచ్‌ను చేజార్చుకుంది.

The elegance of the Prince 🤌#RRvGT #IPLonJioCinema #TATAIPL pic.twitter.com/EzGEcv6Pk9

— JioCinema (@JioCinema) April 10, 2024