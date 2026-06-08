 'ఆర్సీబీలోకి రావడమే ఇష్టం లేదు' | Rajat Patidar Comments-Honestly-I-Didnt-Want-To-Join-RCB | Sakshi
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'ఆర్సీబీలోకి రావడమే ఇష్టం లేదు'.. పాటీదార్ సంచలన వ్యాఖ్య‌లు!

Jun 8 2026 6:35 PM | Updated on Jun 8 2026 6:49 PM

Rajat Patidar Comments-Honestly-I-Didnt-Want-To-Join-RCB

Photo Courtesy: IPL 2026

ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (ఐపీఎల్‌)లో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరును(ఆర్సీబీ) వ‌రుస‌గా రెండుసార్లు చాంపియ‌న్‌గా నిలిపిన అరుదైన కెప్టెన్‌గా ర‌జ‌త్ పాటీదార్ నిలిచాడు. వ‌రుస‌గా ఒక జట్టుకు రెండు టైటిల్స్ అందించిన కెప్టెన్ల జాబితాలోనూ (ఎంఎస్ ధోని, రోహిత్ శ‌ర్మ‌) పాటీదార్ చోటు ద‌క్కించుకున్నాడు. 

తాజాగా పాటీదార్ మొద‌ట్లో త‌న‌కు ఆర్సీబీకి ఆడ‌డం ఇష్టం ఉండేది కాద‌ని సంచ‌ల‌న వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు. యూట్యూబ్ చానెల్‌లో రోటోరిస్ సిరీస్‌లో జ‌రిగిన ఇంట‌ర్వ్యూలో పాటీదార్ ఈ వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు. 2021లో ఆర్సీబీ జ‌ట్టులో చేరిన త‌న‌ను మొద‌ట ఒక ప్ర‌త్యామ్నాయ ఆట‌గాడిగా మాత్ర‌మే చూశార‌ని, అదే స‌మయంలో త‌న పెళ్లి ఉండ‌డంతో మొద‌ట ఆర్సీబీలో చేరేందుకు ఇష్టప‌డ‌లేద‌ని వెల్ల‌డించాడు. 

పాటీదార్ మాట్లాడుతూ.. ‘నేను చెప్పింది నిజ‌మే. ఆర్సీబీ జ‌ట్టులోకి రావడం ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే నేను తొలిసారి ఆ జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చిన స‌మ‌ యంలో ప్ర‌త్యామ్నాయంగానే చూశారు. తుది జ‌ట్టులో చోటు ఇవ్వ‌ర‌న్న విష‌యం క్లారిటీ ఉండ‌డంతో ఆర్సీబీకి ఆడేందుకు సంకోచించాను. ఆర్సీబీలో జాయిన అయిన మొద‌ట్లో కూడా అలాంటి సంకేతాలే వ‌చ్చాయి. 

మేము నిన్ను ప్ర‌త్యామ్నాయంగా మాత్ర‌మే తీసుకున్నాం. కాబ‌ట్టి ప్ర‌శాంతంగా ఉండు. ఎవ‌రైనా గాయ‌ప‌డితే నీకు అవ‌కాశం వ‌స్తుంది అని ఆర్సీబీ యాజ‌మాన్యం క్లియ‌ర్‌గా చెప్పింది. దీంతో ఆర్సీబీలోకి రావడానికి ఇష్ట‌ప‌డ‌లేదు. ఎందుకంటే అదే స‌మ‌యంలో నా పెళ్లి కూడా ఫిక్స్ అయింది. ఒక‌వేళ ఆర్సీబీలోకి వ‌చ్చినా బెంచ్‌కే ప‌రిమితం కావాల్సి వ‌చ్చేది’ అని చెప్పుకొచ్చాడు.

ఐపీఎల్ 2021 సీజ‌న్‌కు ముందు జ‌రిగిన మినీ వేలంలో పాటిదార్‌ను ఆర్సీబీ రూ.20 ల‌క్ష‌ల‌కు కొనుగోలు చేసింది. కానీ ఆ సీజ‌న్‌లో పెద్ద‌గా ఆడే అవ‌కాశం రాని పాటీదార్ నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో 71 ప‌రుగులు మాత్ర‌మే చేశాడు. 2022 ఐపీఎల్ మెగావేలంలో పాటీదార్‌ను ఎవ‌రూ కొనుగోలు చేయ‌లేదు. అయితే సీజ‌న్ మ‌ధ్య‌లో ల‌వ్నిత్ సిసోడియా గాయ‌ప‌డ‌డంతో అత‌డి స్థానంలో పాటీదార్‌ను తీసుకుంది. 

ఈసారి పాటీదార్ త‌న‌కు వ‌చ్చిన అవ‌కాశాన్ని పూర్తిగా స‌ద్వినియోగం చేసుకున్నాడు. ఆ సీజ‌న్ ఎలిమినేట‌ర్‌లో ల‌క్నోతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో పాటీదార్ అజేయ సెంచ‌రీ ( 112 ప‌రుగులు నాటౌట్‌) సంచ‌ల‌న ఇన్నింగ్స్‌తో అంద‌రి దృష్టిలో ప‌డ్డాడు. ఆ త‌ర్వాత పాటీదార్ వెన‌క్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవ‌స‌రం రాలేదు. 

ఐపీఎల్ 2025 మెగావేలం త‌ర్వాత ఆర్సీబీ పాటీదార్‌కు కెప్టెన్సీ బాధ్య‌త‌లు అప్ప‌గించింది. కెప్టెన్‌గా తొలి సీజ‌న్‌లోనే పాటీదార్ ఆర్సీబీని చాంపియ‌న్‌గా నిలిపాడు. తాజాగా ఈ సీజ‌న్‌లోనూ మ‌రోసారి ఆర్సీబీని చాంపియ‌న్‌గా నిలిపి ల‌క్కీ కెప్టెన్ అయిపోయాడు. పాటీదార్ కెప్టెన్‌గానే గాక బ్యాట‌ర్‌గాను అద‌ర‌గొట్టాడు. ఈ సీజ‌న్‌లో పాటీదార్ 15 మ్యాచ్‌ల్లో 501 ప‌రుగులు సాధించాడు.

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