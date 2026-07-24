 CWG 2026: భారత్‌కు షాక్‌.. స్టార్‌ జుడో ప్లేయర్‌పై వేటు | CWG 2026 Day 2 July 24 Glasgow: Indian Athlets In Action | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

CWG 2026: భారత్‌కు షాక్‌.. స్టార్‌ జుడో ప్లేయర్‌పై వేటు

Jul 24 2026 4:55 PM | Updated on Jul 24 2026 5:15 PM

CWG 2026 Day 2 July 24 Glasgow: Indian Athlets In Action

గ్లాస్గో వేదికగా జరుగుతున్న కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో భారత పారా స్విమ్మ‌ర్స్ అద‌ర‌గొట్టారు. ఈత‌గాళ్లు కార్తీక్ బుడిగిన, అలీ ఇమామ్‌లు ఫైనల్‌ రౌండ్‌కు అర్హత సాధించారు. 

పురుషుల 100 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్ S13 విభాగంలో హీట్స్ రేసులో కార్తీక్ 57.10 సెకన్ల సమయంలో మూడో స్థానంలో నిలవగా.. అలీ ఇమామ్ 1:05.32 సెకన్ల టైమింగ్‌తో చివరి క్వాలిఫైయింగ్ స్థానాన్ని దక్కించుకుని ఫైనల్లో అడుగుపెట్టారు. మ‌రోవైపు 50 మీటర్ల బ్యాక్‌స్ట్రోక్ హీట్స్ లో శ్రీహరి నటరాజ్ సెమీస్‌కు దూసుకెళ్లాడు. శ‌నివారం జ‌ర‌గ‌నున్న సెమీఫైన‌ల్స్‌లో శ్రీహరి పాల్గోనున్నాడు.

భారత్‌కు షాక్‌
భార‌త్‌కు మ‌రో భారీ షాక్ త‌గిలింది. స్టార్ జుడుకో తులికా మాన్  కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌కు దూర‌మైంది. డోపింగ్‌ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు గాను నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ (NADA) ఆమెపై తాత్కాలిక సస్పెన్షన్ విధించింది. గ‌తేడాది నుంచి ఆమె డోపింగ్ టెస్ట్‌ల‌కు హాజ‌రు కాక‌పోవ‌డంతో నాడా ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకుంది. 

కాగా బర్మింగ్‌హామ్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌-2022లో తులిక సిల్వ‌ర్ మెడ‌ల్ సాధించింది. ఇక ఇది ఇలా ఉండ‌గా మ‌రో భారత జుడో ప్లేయ‌ర్‌ అరుణ్‌ కుమార్‌ కామన్వెల్త్‌ క్రీడలకు దూరమయ్యాడు. నిషిద్ధ ఉత్ప్రేరకాలు వాడినట్లు తేలడంతో అత‌డిపై నాడా నిషేధం విధించింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏపీ : అద్భుతమైన వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

గుజరాత్‌లో వర్ష బీభత్సం...నీట మునిగిన కార్లు (ఫొటోలు)
photo 3

'కేరింత' నటి సుకృతి సీమంతం వేడుక (ఫొటోలు)
photo 4

బిజినెస్‌మ్యాన్‌ని పెళ్లి చేసుకున్న ప్రముఖ నటి (ఫొటోలు)
photo 5

అందాల బొమ్మలా యంగ్ హీరోయిన్ శ్రీదేవి (ఫొటోలు)

Video

View all
How Dare You Threaten Students For Exercising Their Democratic Rights Says Rahul Gandhi 1
Video_icon

మీకేంత ధైర్యం.. ఢిల్లీ యూనివర్సిటీకి రాహుల్ వార్నింగ్
Gujarat Floods Heavy Rain Leaves Homes and Vehicles Underwater 2
Video_icon

గుజరాత్ లో వర్ష బీభత్సం నీట మునిగిన ఇళ్లు, కార్లు
Analyst Pentapati pullarao On Cockroach Janata Party Protest 3
Video_icon

ఈ కథకు ముగింపు ఎప్పుడు అనేది . ఇప్పుడే చెప్పలేం... అసలు కథ ముందుంది
Women Feelingg Safety at Jantar Mantar In Delhi 4
Video_icon

అర్థరాత్రి ఎలా ఉంది ? రాత్రి 12 గంటలకు.. జంతర్ మంతర్ వద్ద యువతులు
Gold Price Drop Gold Market Crash 5
Video_icon

పాతాళానికి పడిపోయిన బంగారం ధరలు ఈరోజు తులం ఎంతంటే?
Advertisement
 