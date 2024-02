మౌంట్‌ మాంగనుయ్‌ వేదికగా దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో న్యూజిలాండ్‌ యువ సంచలనం రచిన్‌ రవీంద్ర దుమ్మురేపుతున్నాడ. ఈ మ్యాచ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో రవీంద్ర అద్భుతమైన డబుల్‌ సెంచరీతో చెలరేగాడు. 340 బంతుల్లో 21 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌తో డబుల్‌ సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. కాగా రవీంద్ర తన తొలి సెంచరీనే ద్విశతకం‍గా మార్చాడు.

ప్రస్తుతం రవీంద్ర 222 పరుగులతో బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్నాడు. 135 ఓవర్లు ముగిసే సరికి తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో కివీస్‌ 5 వికెట్ల నష్టానికి 437 పరుగలు చేసింది. క్రీజులో రవీంద్రతో పాటు గ్లెన్‌ ఫిలిప్స్‌ ఉన్నాడు.

అదే విధంగా మాజీ కెప్టెన్‌ కేన్‌ విలియమ్సన్‌ కూడా సెంచరీతో మెరిశాడు. ఈ మ్యాచ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో కేన్‌ మామ(118) పరుగులు చేశాడు. కాగా గతేడాది భారత్‌ వేదికగా జరిగిన వన్డే వరల్డ్‌కప్‌లోనూ రచిన్‌ అద్బుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచిన సంగతి తెలిసిందే.

What an incredible moment! After over 8 hours at the wicket, Rachin Ravindra has passed 200 runs - a historic double hundred 🔥👏@BLACKCAPS v South Africa: 1st Test | LIVE on DUKE and TVNZ+ pic.twitter.com/00Xlbjoirl

— TVNZ+ (@TVNZ) February 5, 2024