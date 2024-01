స్వదేశంలో జరిగే టీ20 లీగ్‌ కోసం న్యూజిలాండ్‌ పర్యటనకు ద్వితియ శ్రేణి జట్టును ఎంపిక చేసి టెస్ట్‌ క్రికెట్‌ను ఘోరంగా అవమానించిన క్రికెట్‌ సౌతాఫ్రికాకు రోజుల వ్యవధిలోనే తగిన శాస్తి జరిగింది.

ఆ జట్టు స్వదేశంలో భారత్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌లో తొలి రోజే 55 పరుగులకు ఆలౌటై, 135 ఏళ్ల కిందటి చెత్త రికార్డును తిరగరాసుకుంది. 1889 (ఇంగ్లండ్‌పై 84 పరుగులు) తర్వాత స్వదేశంలో టాస్‌ గెలిచి, తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేస్తూ సౌతాఫ్రికా చేసిన అత్యల్ప స్కోర్‌ ఇదే.

ఈ మ్యాచ్‌లో భారత పేసర్లు మొహమ్మద్‌ సిరాజ్‌ (9-3-15-6), ముకేశ్‌ కుమార్‌ (2.2-2-0-2), జస్ప్రీత్‌ బుమ్రా (8-1-25-2) నిప్పులు చెరుగుతూ, టెస్ట్ క్రికెట్‌ను అవమానించినందుకు సఫారీలపై ప్రతీకారం తీర్చుకున్నారు. భారత పేస్‌ త్రయం ధాటికి సఫారీలు లంచ్‌ విరామంలోపే (23.2 ఓవర్లలో) కుప్పకూలారు.

అప్పటివరకు పటిష్టంగా కనిపించిన సౌతాఫ్రికా టెస్ట్‌లను అవమానించిన తర్వాత ఇలా కుప్పకూలడంతో టెస్ట్‌ క్రికెట్‌ అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. టెస్ట్‌లంటే గౌరవం లేని వారికి ఇలాంటి శాస్తి జరిగి తీరాల్సిందేనని శాపనార్థాలు పెడుతున్నారు.

And this was the Test they actually cared about 😳

Karma strikes as days after disrespecting cricket, South Africa is bowled out before lunch for a 135-year worst

— Fox Cricket (@FoxCricket) January 3, 2024