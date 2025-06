మేజ‌ర్ లీగ్ క్రికెట్ టోర్నీ-2025లో శ‌నివారం సీటెల్ ఓర్కాస్‌తో మ్యాచ్‌లో ఎంఐ న్యూయ‌ర్క్ కెప్టెన్ నికోల‌స్ పూర‌న్ విధ్వంస‌క‌ర సెంచ‌రీతో మెరిశాడు. తొలి మూడు మ్యాచ్‌లలో సింగిల్‌ డిజిట్‌ స్కోర్‌కే పరిమితమైన నికోలస్‌.. ఈ మ్యాచ్‌లో మాత్రం ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు.

ఫ‌స్ట్ డౌన్‌లో బ్యాటింగ్‌కు వ‌చ్చిన పూర‌న్ ప్ర‌త్య‌ర్ధి బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేశాడు. డ‌ల్లాస్ మైదానంలో బౌండ‌రీల వ‌ర్షం కురిపించాడు. ఈ క్రమంలో కేవలం 55 బంతుల్లోనే తన సెంచరీ మార్క్‌ను పూరన్ అందుకున్నాడు. ఓవరాల్‌గా 60 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 8 సిక్స్‌లతో 108 పరుగులు చేసి ఆజేయంగా నిలిచాడు.

అతడితో పాటు తాజిందర్ ధిల్లాన్ తుపాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. కేవలం 35 బంతుల్లోనే 8 ఫోర్లు, 8 సిక్స్‌లతో 95 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. వీరిద్దరి విధ్వసంకర ఇన్నింగ్స్‌ల ఫలితంగా ఎంఐ న్యూయర్క్‌ నిర్ణీత 4 వికెట్ల నష్టానికి 237 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ చేసింది. సియోటల్‌ బౌలర్లలో కైల్‌ మైర్స్‌, గెరాల్డ్‌ కోయిట్జీ తలా రెండు వికెట్లు సాధించారు.

Runs: 108*

Balls: 60

4s/6s: 7/8

SR: 180



