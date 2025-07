మేజర్‌ లీగ్‌ క్రికెట్‌ 2025 ఎడిషన్‌లో ఇవాళ (జులై 10) రసవత్తరమైన మ్యాచ్‌ జరిగింది. శాన్‌ ఫ్రాన్సిస్కో యూనికార్న్స్‌తో జరిగిన ఎలిమినేటర్‌ మ్యాచ్‌లో ఎం న్యూయార్క్‌ 2 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. హోరాహోరీగా సాగిన ఈ లో స్కోరింగ్‌ మ్యాచ్‌లో ఎంఐ చివరి ఓవర్‌లో గట్టెక్కి ఛాలెంజర్‌కు అర్హత సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఓడిన యూనికార్న్స్‌ లీగ్‌ నుంచి నిష్క్రమించింది.

డల్లాస్‌ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌ ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో చెలరేగి ముంబై ఇండియన్స్‌ను గెలిపించాడు. తొలుత బౌలింగ్‌లో (4-0-19-2) అదరగొట్టిన బౌల్ట్‌, ఆతర్వాత బ్యాటింగ్‌లోనూ సత్తా చాటి ఎంఐను విజయతీరాలకు చేర్చాడు.

THE FINISHER OF MI NEW YORK - TRENT BOULT 🥶



- 22*(13) in the Eliminator in MLC...!!!! pic.twitter.com/vKw5wcr8aD

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 10, 2025