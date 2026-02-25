 టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌: శ్రీలంకపై న్యూజిలాండ్‌ గెలుపు | New Zealand win by 61 runs against sri lanka | Sakshi
టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌: శ్రీలంకపై న్యూజిలాండ్‌ గెలుపు

Feb 25 2026 10:37 PM | Updated on Feb 25 2026 11:10 PM

New Zealand win by 61 runs against sri lanka

టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌లో శ్రీలంకపై న్యూజిలాండ్‌ ఘన విజయం సాధించింది. కొలంబోలోని ఆర్. ప్రేమదాస స్టేడియంలో బుధవారం జరిగిన టీ20 వరల్డ్‌కప్ సూపర్ 8 మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్ జట్టు 61 పరుగుల తేడాతో శ్రీలంకపై ఘన విజయం సాధించింది. సెమీఫైనల్స్ చేరాలంటే తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో శ్రీలంక ఓటమి పాలైంది.

టాస్ గెలిచిన ఆతిథ్య శ్రీలంక తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన న్యూజిలాండ్ ఒక దశలో వరుస వికెట్లు కోల్పోయి తీవ్ర ఒత్తిడిలో పడింది. 75 పరుగుల వద్ద రెండు వికెట్లు కోల్పోయిన కివీస్, కొద్ది సమయంలోనే 84/6కి కుప్పకూలింది. వరుసగా మూడు వికెట్లు పడిపోవడంతో మ్యాచ్ శ్రీలంక వైపు మళ్లినట్టే అనిపించింది.

అయితే, కెప్టెన్ మిచెల్ సాంట్నర్ (47), కోల్ మెక్‌కాంచీ (31 నాటౌట్) కీలకమైన 84 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నమోదు చేసి జట్టును గట్టెక్కించారు. మిచెల్‌,కోల్‌  అద్భుతమైన ఆటతీరుతో న్యూజిలాండ్ 20 ఓవర్లలో 168/7 స్కోరు చేసింది.

169 పరుగుల లక్ష్యాన్ని చేధించే క్రమంలో శ్రీలంక బ్యాట్స్‌మెన్ ప్రారంభం నుంచే కష్టాల్లో పడ్డారు. న్యూజిలాండ్ బౌలర్ రచిన్ రవీంద్ర అద్భుతమైన బౌలింగ్ ప్రదర్శనతో నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టి లంకన్ జట్టును తీవ్ర ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు. చివరికి శ్రీలంక నిర్ణీత ఓవర్లలో ఎనిమిది వికెట్లు కోల్పోయి 107 పరుగులకే పరిమితమైంది.

ఈ మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్ బౌలర్ల చక్కటి లైనప్‌, అలాగే సాంట్నర్-మెక్‌కాంచీ భాగస్వామ్యం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. మరోవైపు, పేలవమైన బ్యాటింగ్‌ ప్రదర్శనతో శ్రీలంక ఓటమి చవిచూసింది. 

