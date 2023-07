స్పిల్‌బర్గ్‌: ఫార్ములా వన్‌లో చాంపియన్‌ రేసర్‌ మ్యాక్స్‌ వెర్‌స్టాపెన్‌ ఎదురే లేని జోరుతో దూసుకెళుతున్నాడు. ఆదివారం ఆస్ట్రియన్‌ గ్రాండ్‌ప్రిలో ఈ రెడ్‌బుల్‌ డ్రైవర్‌ విజేతగా నిలిచాడు. ఈ ట్రాక్‌పై తనకు పోటీనిచ్చిన ఫెరారీ రేసర్‌ చార్లెస్‌ లెక్‌లెర్క్‌ను వెనక్కి నెట్టి తన వేగంతో అగ్ర స్థానంలో నిలిచాడు. దీంతో నిరుటి విజేత లెక్‌లెర్క్‌ రెండో స్థానంతో తృప్తి చెందాడు.

The race-winning moment for @Max33Verstappen with this slick move past Charles Leclerc! 👌😮‍💨#AustrianGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/Agk56wjB84

— Formula 1 (@F1) July 2, 2023