ఐపీఎల్‌ 2024లో భాగంగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో నిన్న జరిగిన మ్యాచ్‌లో మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌తో సత్తా చాటిన రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ ప్లేయర్‌ రియాన్‌ పరాగ్‌.. ఆన్‌ ఫీల్డ్‌లో తన ప్రవర్తన చేత బాగా పాపులరైన విషయం తెలిసిందే. రియాన్‌ మైదానంలో తాను ఏమి సాధించినా డ్యాన్స్‌లు చేస్తూ.. విచిత్ర హావభావాలు పలికిస్తూ.. డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్‌కు ఇంకేదైనా సందేశాన్ని పంపిస్తూ సెలబ్రేట్‌ చేసుకుంటాడు.

He was trolled badly in previous seasons for having self confidence and today he converted his words into action, Riyan Parag is here to rule.

Missed his dance though @ParagRiyan

❤️pic.twitter.com/higJiikEQ7

— Yashvi (@BreatheKohli) March 28, 2024