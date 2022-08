ఇటీవలి కాలంలో భారత్‌, పాక్‌ల మధ్య క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌లు జరగడం చాలా అరుదుగా చూశాం. వరల్డ్‌కప్‌ లాంటి మెగా ఈవెం‍ట్లలో మినహా ఈ రెండు జట్లు ఎదురెదురుపడింది లేదు. ఏడాదికో, రెండేళ్లకో లేదా నాలుగేళ్లకో ఒకసారి జరిగే ఈ మ్యాచ్‌ల కోసం ఇరు దేశాల అభిమానులు కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురుచూస్తుంటారు.

అలాంటిది 15 రోజుల వ్యవధిలో ఇరు జట్లు మూడు పర్యాయాలు ఎదురెదురు పడే అవకాశమే వస్తే క్రికెట్‌ ప్రేమికుల ఆనందానికి అవధులుంటాయా..? ఆసియా కప్‌ 2022 పుణ్యమా అని అభిమానుల కల నెరవేరే అవకాశం ఉంది. ఎలాగంటే...

ఆసియా కప్‌ షెడ్యూల్‌ ప్రకారం ఆగస్ట్ 28న భారత్‌-పాక్‌లు తొలిసారి గ్రూప్‌ దశలో (గ్రూప్‌ ఏ) తలపడనున్నాయి. ఈ గ్రూప్‌లో భారత్‌, పాక్‌లతో పాటు మరో క్వాలిఫయర్‌ (యూఏఈ, సింగపూర్, హాంకాంగ్, కువైట్ జట్లలో ఒకటి) జట్టు ఉంది. ఈ గ్రూప్‌లో తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచే జట్లు సెప్టెంబర్‌ 4న సూపర్‌ 4లో తలపడతాయి.

గ్రూప్‌ ఏలో భారత్‌, పాక్‌లే బలమైన జట్లు కాబట్టి.. ఈ రెండు జట్లు సూపర్‌ 4లో మరోసారి తలపడటం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. ఏదో అద్భుతం జరిగితే తప్ప ఈ సమీకరణలు మారే అవకాశం లేదు.

The wait is finally over as the battle for Asian supremacy commences on 27th August with the all-important final on 11th September.

The 15th edition of the Asia Cup will serve as ideal preparation ahead of the ICC T20 World Cup. pic.twitter.com/QfTskWX6RD

— Jay Shah (@JayShah) August 2, 2022