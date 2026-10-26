 ‘అలా చేస్తే.. ఆ ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరికీ ఇది మంచిది కాదు’ | IND vs NZ 3rd T20I Wont be good for both: Aakash Chopra on IND Playing XI | Sakshi
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IND vs NZ: ‘అలా చేస్తే.. ఆ ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరికీ ఇది మంచిది కాదు’

Oct 26 2026 4:40 PM | Updated on Oct 26 2026 4:47 PM

IND vs NZ 3rd T20I Wont be good for both: Aakash Chopra on IND Playing XI

న్యూజిలాండ్‌తో టీ20 సిరీస్‌లో టీమిండియా జోరు కనబరుస్తోంది. ఇప్పటికే క్రైస్ట్‌చర్చ్‌ వేదికగా జరిగిన తొలి రెండు మ్యాచ్‌లలో అద్భుత విజయాలు సాధించి.. ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో 2-0తో ఆధిక్యంలో నిలిచింది. ఇక కివీస్‌తో మంగళవారం నాటి మూడో టీ20లోనూ గెలుపొంది పనిపూర్తి చేయాలని భారత జట్టు పట్టుదలగా ఉంది.

ఈ నేపథ్యంలో తుదిజట్టు కూర్పుపై టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌ ఆకాశ్‌ చోప్రా స్పందించాడు. రెండో టీ20లో ఆడించిన జట్టునే వెల్లింగ్‌టన్‌ మ్యాచ్‌లోనూ ఆడించాలని భారత జట్టు యాజమాన్యానికి విజ్ఞప్తి చేశాడు. కాగా కివీస్‌తో రెండో టీ20 సందర్భంగా టీమిండియా రెండు మార్పులు చేసింది.

ఆ రెండు మార్పులు
తొలి టీ20లో ఆడిన ఇషాన్‌ కిషన్‌ గాయం వల్ల దూరంకాగా.. చిచ్చరపిడుగు వైభవ్‌ సూర్యవంశీని తుదిజట్టులోకి తీసుకున్న మేనేజ్‌మెంట్‌.. మయాంక్‌ యాదవ్‌ స్థానంలో మరో పేసర్‌ ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌ను ఆడించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆకాశ్‌ చోప్రా మాట్లాడుతూ..

‘‘గత రెండు మ్యాచ్‌లకు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన హాగ్లే ఓవల్‌ మైదానం చాలా పెద్దది. మూడు రోజుల వ్యవధిలోనే అక్కడ రెండు మ్యాచ్‌లు జరిగాయి. అతడి ఇప్పటికే వాడిన పిచ్‌ కాబట్టి స్పిన్నర్‌ ఆడిస్తే బాగుంటుందని నేను పరితపించాను.

ఇక మూడో టీ20కి వెల్లింగ్‌టన్‌ వేదిక. అక్కడి పిచ్‌ ఫాస్ట్‌ బౌలర్లకే ఎక్కువగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మూడో టీ20లో స్పిన్నర్లు వరుణ్‌ చక్రవర్తి లేదంటే కుల్దీప్‌ యాదవ్‌లలో ఒకరిని తప్పక ఆడించాలని నేను ఎంతమాత్రం సూచించను. వాళ్లలో ఒకరికి తీసుకురావాలంటే ఎవరో ఒకరిపై వేటు వేయాలి.

ఇద్దరికీ అది మంచిది కాదు
అక్కడ ముగ్గురు ఫాస్ట్‌ బౌలర్ల అవసరం కచ్చితంగా ఉంటుంది. కాబట్టి తుదిజట్టులో మార్పులు అవసరం లేదని చెప్పవచ్చు. ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌కు బదులు మయాంక్‌ యాదవ్‌ను ఆడించాలని భావిస్తే.. ఇద్దరికీ అది మంచిది కాదు. 

ఎవరో ఒకరికి వరుస అవకాశాలు ఇస్తేనే నిలకడగా రాణించగలరు’’ అని పేర్కొన్నాడు. అయితే, యాజమాన్యం మాత్రం ప్రిన్స్‌ను కాదని మయాంక్‌ వైపే మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉందని ఆకాశ్‌ చోప్రా ఈ సందర్భంగా అభిప్రాయపడ్డాడు.

న్యూజిలాండ్‌తో రెండో టీ20లో ఆడిన భారత తుదిజట్టు
సంజూ శాంసన్‌ (వికెట్‌ కీపర్‌), అభిషేక్‌ శర్మ, వైభవ్‌ సూర్యవంశీ, శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (కెప్టెన్‌), తిలక్‌ వర్మ, నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి, నమన్‌ ధీర్‌, అక్షర్‌ పటేల్‌, భువనేశ్వర్‌ కుమార్‌, అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌, ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌.

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