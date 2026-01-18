ఇండోర్ వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న సిరీస్ డిసైడర్ మూడో వన్డేలో విరాట్ కోహ్లి వీరోచిత సెంచరీతో చెలరేగాడు. 338 పరుగుల లక్ష్య చేధనలో విరాట్ కోహ్లి ఒంటరి పోరాటం చేస్తున్నాడు. ఓ వైపు క్రమం తప్పకుండా వికెట్లు పడుతున్నప్పటకి.. కోహ్లి మాత్రం తన అద్బుత బ్యాటింగ్తో అభిమానుల్లో గెలుపు ఆశలను రేకెత్తిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో విరాట్ 91 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లతో తన సెంచరీ మార్క్ను అందుకున్నాడు. కోహ్లికి ఇది 54వ వన్డే సెంచరీ.
కింగ్ కోహ్లి 103 పరుగులతో తన బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తున్నాడు. కోహ్లితో పాటు క్రీజులో హర్షిత్ రాణా(29) ఉన్నాడు. భారత విజయానికి ఇంకా 54 బంతుల్లో 98 పరుగులు కావాలి. కాగా భారత బ్యాటర్లలో రోహిత్ శర్మ(11), శుభ్మన్ గిల్(23), శ్రేయస్ అయ్యర్(3), కేఎల్ రాహుల్(1), జడేజా(12) తీవ్ర నిరాశపరిచారు. నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి(53) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు.