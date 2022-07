India Vs England T20 Series- Rohit Sharma Comments: వేదికగా జరిగిన ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన ఐదో టెస్టులో పరాజయంపై టీమిండియా కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ విచారం వ్యక్తం చేశాడు. రీషెడ్యూల్డ్‌ టెస్టులో గెలిస్తే సిరీస్‌ తమ సొంతమై ఉండేదన్నాడు. అయితే, ఈ మ్యాచ్‌లో ఓటమి ప్రభావం పరిమిత ఓవర్ల సిరీస్‌పై ఉంటుందా అంటే కాలమే ఇందుకు సమాధానమిస్తుందని వ్యాఖ్యానించాడు.

కాగా గతేడాది టీమిండియా ఇంగ్లండ్‌ పర్యటనలో భాగంగా ఆఖరి టెస్టు.. కరోనా కలకలం కారణంగా వాయిదా పడ్డ సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తాజా టూర్‌లో భాగంగా జూలై 1-5 మధ్య ఈ మ్యాచ్‌ను నిర్వహించారు. ఇక మొదటి నాలుగు టెస్టుల్లోనూ అదిరిపోయే ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్న రోహిత్‌... కరోనా బారిన పడటంతో ఈ రీషెడ్యూల్డ్‌ టెస్టుకు దూరమయ్యాడు.

దీంతో అతడి స్థానంలో పేసర్‌ జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించాడు. అయితే, మూడో రోజు వరకు టీమిండియా చేతిలో ఉన్న మ్యాచ్‌ ఒక్కసారిగా ఇంగ్లండ్‌ బ్యాటర్ల విజృంభణతో చేజారింది. ఫలితంగా 7 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందిన ఇంగ్లండ్‌ సిరీస్‌ను 2-2తో సమం చేసింది.

ఈ క్రమంలో గురువారం (జూలై 7) నుంచి టీ20 సిరీస్‌ ఆరంభం కానున్న తరుణంలో కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ మీడియాతో టైమ్స్‌ ఆఫ్‌ ఇండియాతో మాట్లాడాడు.

