టీమిండియా కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో 100 విజయాల్లో భాగమైన తొలి పురుష క్రికెటర్‌గా ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. గురువారం ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో జరిగిన తొలి టీ20లో టీమిండియా విజయం సాధించడం ద్వారా హిట్‌మ్యాన్‌ ఖాతాలో ఈ రికార్డు చేరింది. రోహిత్‌ ఈ ఘనతను కేవలం 149 మ్యాచ్‌ల్లోనే అందుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో రోహిత్‌ ఖాతా తెరవకుండానే ఔటైనా అతని ఖాతాలో ప్రపంచ రికార్డు చేరడం విశేషం.

Players to be part of most wins in T20I history:

ఓవరాల్‌గా అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో అత్యధిక విజయాల్లో భాగమైన రికార్డు ఇంగ్లండ్‌ మహిళా క్రికెటర్‌ డ్యానీ వ్యాట్‌ (111) పేరిట ఉండగా.. పురుషుల క్రికెట్‌లో రోహిత్‌ తర్వాత ఈ రికార్డు పాక్‌ ఆటగాడు షోయబ్‌ మాలిక్‌ (124 మ్యాచ్‌ల్లో 86 విజయాలు) పేరిట ఉంది. రోహిత్‌ తర్వాత భారత్‌ తరఫున అత్యధిక టీ20 విజయాల్లో భాగమైన ఘనత విరాట్‌ కోహ్లి (115 మ్యాచ్‌ల్లో 73 విజయాలు) సొంతం చేసుకున్నాడు. ఆఫ్ఘన్‌తో తొలి టీ20లో విజయం సాధించడం ద్వారా హిట్‌మ్యాన్‌ కెప్టెన్‌గానూ అరుదైన గుర్తింపు దక్కించుకున్నాడు. హిట్‌మ్యాన్‌ సారథ్యంలో టీమిండియా కేవలం 52 మ్యాచ్‌ల్లోనే 40 విజయాలు సాధించింది.

Rohit Sharma has 40 wins from just 52 games in T20I as a captain 🇮🇳

- One of the most successful captains in T20I history. pic.twitter.com/Tpas68JN4M

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 12, 2024