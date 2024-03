ధర్మశాల వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న ఐదో టెస్ట్‌లో టీమిండియా కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ ఓ అద్భుత రికార్డును సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో (ఇంగ్లండ్‌) మార్క్‌ వుడ్‌ క్యాచ్‌ పట్టడం ద్వారా అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోని మూడు ఫార్మాట్లలో 60కు పైగా క్యాచ్‌లు అందుకున్న తొలి ప్లేయర్‌గా చరిత్ర సృష్టించాడు. ప్రపంచ క్రికెట్‌లో ఏ ఇతర ఆటగాడు మూడు ఫార్మాట్లలో 60కు పైగా క్యాచ్‌లు అందుకోలేదు. డబుల్‌ సెంచరీలు, సిక్సర్ల రికార్డులు ఎక్కువగా నెలకొల్పే రోహిత్‌కు క్యాచ్‌ల పరంగా ఇది అతి పెద్ద రికార్డని చెప్పవచ్చు.

WHAT A CATCH BY CAPTAIN ROHIT SHARMA...!!!! 🔥

- The Magician Ravi Ashwin picked 2 wickets in an over on his 100th Test Match. pic.twitter.com/WawmeAxQ1H

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) March 7, 2024