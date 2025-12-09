 SMAT: సూపర్‌ లీగ్‌కు హైదరాబాద్, ఆంధ్ర జట్లు | hyderabad and andhra teams Qualify syed mushtaq ali trophy 2025 super league | Sakshi
SMAT: సూపర్‌ లీగ్‌కు హైదరాబాద్, ఆంధ్ర జట్లు

Dec 9 2025 7:44 AM | Updated on Dec 9 2025 7:44 AM

hyderabad and andhra teams Qualify syed mushtaq ali trophy 2025 super league

దేశవాళీ టి20 టోర్నీ సయ్యద్‌ ముస్తాక్‌ అలీ ట్రోఫీలో హైదరాబాద్, ఆంధ్ర జట్లు సూపర్‌ లీగ్‌ దశకు అర్హత సాధించాయి. తమ చివరి లీగ్‌ మ్యాచ్‌లలో ఓడినా... ఈ రెండు టీమ్‌లు ముందంజ వేయడంలో సఫలమయ్యాయి. గ్రూప్‌ ‘బి’లో ఆడిన 7 మ్యాచ్‌లలో 5 గెలిచి, 2 ఓడిన హైదరాబాద్‌ మొత్తం 20 పాయింట్లతో అగ్ర స్థానం సాధించగా, గ్రూప్‌ ‘ఎ’లో ఆడిన 7 మ్యాచ్‌లలో 5 గెలిచి, 2 ఓడిన ఆంధ్ర 20 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచి క్వాలిఫై అయ్యాయి.

సోమవారం జరిగిన చివరి లీగ్‌లో హైదరాబాద్‌ 4 వికెట్ల తేడాతో చండీగఢ్‌ చేతిలో పరాజయం పాలైంది. ముందుగా హైదరాబాద్‌ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 146 పరుగులు చేసింది. ప్రజ్ఞయ్‌ రెడ్డి (43; 4 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు), అమన్‌ రావు (33; 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు), తనయ్‌ త్యాగరాజన్‌ (27; 2 సిక్స్‌లు) రాణించారు. అనంతరం చండీగఢ్‌ 19.5 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 147 పరుగులు సాధించింది. 

సత్యనారాయణ రాజుకు 4 వికెట్లు
విదర్భతో లక్నోలో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆంధ్ర 19 పరుగుల తేడాతో ఓడింది. ముందుగా విదర్భ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 154 పరుగులు చేసింది. ‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌’ అమన్‌ మోఖడే (35 బంతుల్లో 50; 7 ఫోర్లు), అక్షయ్‌ వాడ్కర్‌ (41; 2 సిక్స్‌లు) రాణించగా... ఆంధ్ర బౌలర్‌ సత్యనారాయణ రాజు 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అనంతరం 
ఆంధ్ర 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 135 పరుగులే చేయగలిగింది. పైలా అవినాశ్‌ (44; 3 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు), రికీ భుయ్‌ (26; 2 సిక్స్‌లు) మినహా అంతా విఫలమయ్యారు. యశ్‌ ఠాకూర్‌ 4 వికెట్లతో ఆంధ్రను దెబ్బ తీశాడు.  

పుణేలో ‘సూపర్‌ లీగ్‌’ మ్యాచ్‌లు
టోరీ్నలో భాగంగా ‘సూపర్‌ లీగ్‌’ దశకు చేరిన 8 జట్లను 2 గ్రూప్‌లుగా విభజించారు. గ్రూప్‌ ‘ఎ’లో మధ్యప్రదేశ్, పంజాబ్, జార్ఖండ్‌లతో ఆంధ్ర తలపడనుండగా... గ్రూప్‌ ‘బి’లో ముంబై, రాజస్తాన్, హరియాణాలతో హైదరాబాద్‌ తలపడుతుంది. ఈ మూడు మ్యాచ్‌లు వరుసగా ఈ నెల 12, 14, 16 తేదీల్లో జరుగుతాయి. రెండు గ్రూప్‌ల్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన జట్లు 18న ఫైనల్లో తలపడతాయి. ‘సూపర్‌ లీగ్‌’ మ్యాచ్‌లు పుణేలో నిర్వహిస్తారు.
