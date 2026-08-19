 పాకిస్తాన్‌ను చిత్తు చేసిన టీమిండియా | Hockey World Cup 2026: India beat Pakistan 5-3, advance to next round | Sakshi
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Hockey World Cup 2026: పాకిస్తాన్‌ను చిత్తు చేసిన టీమిండియా

Aug 19 2026 8:15 PM | Updated on Aug 19 2026 9:03 PM

Hockey World Cup 2026: India beat Pakistan 5-3, advance to next round

పురుషుల హాకీ ప్రపంచకప్ 2026లో భారత్‌ తిరిగి గెలుపు బాట పట్టింది. ఆమ్‌స్టల్‌వీన్ వేదిక‌గా చిరకాల ప్రత్యర్ది పాకిస్తాన్‌తో జరిగిన పూల్-డి కీలక మ్యాచ్‌లో 5-3 తేడాతో టీమిండియా ఘన విజయం సాధించింది. ఈ అద్భుత విజయంతో భారత్ రెండవ రౌండ్‌కు అర్హత సాధించగా.. పాకిస్తాన్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది.

ఈ మ్యాచ్‌ ఆరంభం నుంచే భారత జట్టు దూకుడు ప్రదర్శించింది. కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ సింగ్, ఫార్వర్డ్ అభిషేక్ చెరో రెండు గోల్స్‌తో చెలరేగారు. దీంతో  మ్యాచ్ రెండో క్వార్టర్ పూర్తయ్యేసరికి భారత్ 3-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లి మ్యాచ్‌పై పూర్తి పట్టు సాధించింది.

ఆ తర్వాత మూడో క్వార్టర్‌లో పాక్‌ పుంజుకుని రెండు గోల్స్‌ సాధించినప్పటికి.. భారత్ వెంటనే మరో గోల్ కొట్టి 4-2 ఆధిక్యాన్ని కొనసాగించింది. చివరి క్వార్టర్‌లో పాక్‌ మరో గోల్‌ కొట్టి కమ్‌బ్యాక్‌ ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికి.. భారత డిఫెండర్లు మాత్రం బలంగా నిలిచారు. దీంతో దాయాది జట్టు మూడు గోల్స్‌కు పరిమితమై ఓటమి చవిచూడాల్సి వచ్చింది.
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