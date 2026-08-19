 ఓటమి బాధలో ఉన్న శ్రీలంకకు మరో భారీ షాక్‌ | Dinesh Chandimal Ruled Out Of India vs Sri Lanka Test Series | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND vs SL: ఓటమి బాధలో ఉన్న శ్రీలంకకు మరో భారీ షాక్‌

Aug 19 2026 7:05 PM | Updated on Aug 19 2026 7:19 PM

Dinesh Chandimal Ruled Out Of India vs Sri Lanka Test Series

PC: X

గాలే వేదికగా టీమిండియాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఘోర ఓటమిపాలైన శ్రీలంకకు మరో గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. స్టార్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ దినేష్ చండీమాల్ గాయం కారణంగా రెండో టెస్టుకు దూరమయ్యాడు. గాలే టెస్టు నాలుగో రోజు ఆటలో ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగా చండీమాల్ గాయపడ్డాడు. 

లెగ్-సైడ్ బౌండరీ వద్ద బంతిని ఆపే ప్రయత్నంలో అతడి తలకు, భుజానికి గాయమైంది. దీంతో రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో దినేష్ బ్యాటింగ్‌కు రాలేదు. అతడి స్ధానంలో పసిందు సూరియబండార కంకషన్ సబ్‌స్టిట్యూట్‌గా వచ్చాడు. అయితే ఐసీసీ రూల్ ప్రకారం.. కంక‌ష‌న్‌కు గురైన ఆట‌గాడు ఖ‌చ్చితంగా 7 రోజుల పాటు మైదానానికి దూరంగా ఉండాలి. 

ఈ నిబంధన కారణంగానే  కొలంబో వేదికగా ఆగస్టు 23 నుంచి ప్రారంభం కానున్న రెండో టెస్టు మ్యాచ్‌కు చండీమాల్ అందుబాటులో లేడు. ఈ విషయాన్ని గ్యారీ కిర్‌స్టన్ ధ్రువీకరించాడు. "కొలంబో టెస్టుకు దినేష్ చండీమాల్ అందుబాటులో ఉండటం లేదు. కీలక ఆటగాళ్లు దూరం కావడం జట్టుకు ఎదురు దెబ్బగానే చెప్పాలి. అయితే ఇది యంగ్ ప్లేయర్లకు మంచి అవకాశం. 

ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్‌లో మంచి రికార్డు ఉన్న ఆటగాళ్లు జట్టులో ఉన్నారు. వారిలో ఎవరో ఒకరికి తుది జట్టులో ఛాన్స్ ఇస్తామని" కిర్‌స్టన్ పేర్కొన్నాడు. మరోవైపు తొలి టెస్టుకు దూరమైన యువ ఓపెనర్ పాథుమ్ నిస్సాంక.. కొలంబో టెస్టులో కూడా ఆడేది అనుమానమే

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సాంప్రదాయ దుస్తులులో మెరిసిన ముద్దుగుమ్మ అదా శర్మ..(ఫోటోలు)
photo 2

భారీ ‘కల్తీ ముఠా’ గుట్టురట్టు (ఫోటోలు)
photo 3

కేబీఆర్‌ ట్రాఫిక్‌ ‘ట్రాప్‌’.. ఎటు వెళ్లాలో తెలియక జనం పరేషాన్‌!(చిత్రాలు)
photo 4

చీరకట్టులో మంత్రముగ్ధం చేస్తున్న శ్రీలీల అందం ...(ఫొటోలు)
photo 5

అదితి రావు స్టన్నింగ్ లుక్స్.. సిద్ధార్థ్‌తో స్పెషల్ మూమెంట్స్! (ఫొటోలు)

Video

View all
Elephant Viral Video In Social Media Garam Garam Varthalu 1
Video_icon

వామ్మో ఏనుగు..! టూరిస్టులకు దిమ్మతిరిగే షాక్
Double Murder Case in Chikkabanavara has Taken a Shocking Turn 2
Video_icon

భర్తను చంపి.. అది చూసిన కొడుకును కూడా..
Nalgonda Sp Sharat Chandra Pawar about School Principal Roopa Reddy Murder Case 3
Video_icon

పెద్ద ప్లాన్ వేసి..చిన్న తప్పుతో దొరికేశారు.. SP సంచలన ప్రెస్ మీట్
Folk Song Actors Eshwar Sai & Madhuri Rathod Caught Red-Handed by His Wife 4
Video_icon

ఫోక్ డాన్సర్ గుట్టు బట్టబయలు.. నా భర్త మంచోడే.. ఆమె లొంగదీసుకుంది
SP Clarity On How Criminals Caught 5
Video_icon

ఆ మాటే హంతకులను పట్టించిందా?
Advertisement
 