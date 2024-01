సౌతాఫ్రికా టీ20 లీగ్‌ 2024లో భాగంగా సన్‌రైజర్స్‌ ఈస్ట్రన్‌కేప్‌తో నిన్న (జనవరి 20) జరిగిన మ్యాచ్‌లో డర్బన్‌ సూపర్‌ జెయింట్స్‌ బ్యాటర్‌ హెన్రిచ్‌ క్లాసెన్‌ రాకాసి సిక్సర​్‌ బాదాడు. లియామ్‌ డాసన్‌ బౌలింగ్‌లో క్లాసెన్‌ బాదిన ఈ సిక్సర్‌ ఏకంగా 105 మీటర్ల దూరం​ వెళ్లి, లీగ్‌ చరిత్రలోనే భారీ సిక్సర్‌గా రికార్డైంది. కళ్లు చెదిరే ఈ షాట్‌ చూసి అభిమానులు ముగ్దులవుతున్నారు.

ఆధునిక క్రికెట్‌లో అతి భారీ సిక్సర్‌ అంటూ కొనియాడుతున్నారు. భారీ కాయుడైన క్లాసెన్‌ బలంగా బాదడంతో బంతి ఏకంగా స్టేడియం రూఫ్‌ ఎక్కింది. క్రికెట్‌ చరిత్రలో లాంగెస్ట్‌ సిక్సర్‌కు సంబంధించిన పూర్తి డేటా లేకపోవడంతో ఈ సిక్సర్‌కు ఎలాంటి అధికారిక గుర్తిం‍పు దక్కలేదు. సౌతాఫ్రికా టీ20 లీగ్‌ వరకైతే ఇదే అతి భారీ సిక్సర్‌ అని లీగ్‌ నిర్వహకులు ప్రకటించారు. మొత్తానికి ఈ రాకాసి సిక్సర్‌కు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరవలవుతుంది.

Just the longest six of the #Betway #SA20 so far… no big deal. 🫨🙌#WelcomeToIncredible #DSGvSEC pic.twitter.com/7F4xjI9Rxi

— Betway SA20 (@SA20_League) January 20, 2024