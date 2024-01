సౌతాఫ్రికా టీ20 లీగ్‌లో డర్బన్‌ సూపర్‌ జెయింట్స్‌ ఆటగాడు హెన్రిచ్‌ క్లాసెన్‌ విధ్వంసం సృష్టించాడు. టెస్ట్‌ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికిన మూడు రోజుల్లోనే మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌తో విరుచుకుపడ్డాడు. ముంబై ఇండియన్స్‌ కేప్‌టౌన్‌తో నిన్న (జనవరి 11) జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 35 బంతుల్లోనే 4 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్ల సాయంతో 85 పరుగులు చేశాడు. క్లాసెన్‌ ఊచకోత దెబ్బకు డర్బన్‌ సూపర్‌ జెయింట్స్‌ 11 పరుగుల తేడాతో (డక్‌వర్త్‌ లూయిస్‌) గెలుపొందింది.

