వాట్సాప్‌లో వచ్చిన ఫార్వార్డ్ మెసేజ్​. చూడకుండా పోస్టు పెట్టా... సారీ!... అంటూ టీమిండియా మాజీ స్పిన్నర్​ హర్భజన్​ సింగ్ క్షమాపణలు కోరుతున్నాడు. ఖలీస్తాన్​ వేర్పాటువాది బింద్రన్‌వాలేను అమరవీరుడిగా పేర్కొంటూ భజ్జీ ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో స్టోరీ పెట్టడంపై ఇంటర్నెట్​లో తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం అయ్యింది. దీంతో క్షమాపణలు చెప్పాడు టర్బోనేటర్.

ఢిల్లీ: ఖలిస్తాన్ తీవ్రవాది బింద్రన్‌వాలేని అమరవీరుడిగా పేర్కొంటూ హర్భజన్ సింగ్ నివాళులు అర్పిస్తూ చేసిన పోస్టుపై తీవ్ర దుమారం చెలరేగింది. ఆపరేషన్​ బ్లూస్టార్​కు 37 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా స్వర్ణ దేవాలయంలో చంపబడ్డ సిక్కు అమరవీరులకు నివాళులర్పిస్తూ భజ్జీ నిన్న(జూన్ 6న) ఒక పోస్ట్ చేశాడు. అయితే అందులో జర్నెయిల్​ సింగ్​ బింద్రన్‌వాలే ఫొటో కూడా ఉంది. దీంతో ఒక తీవ్రవాదిని అమరవీరుడిగా ఎలా అభివర్ణిస్తావంటూ హర్భజన్​ సింగ్​ను చాలామంది ట్రోల్ చేశారు. జరిగిన పొరపాటును గుర్తించానని చెబుతూ.. ఈరోజు ట్విట్టర్​లో మరో పోస్ట్ చేశాడు భజ్జీ. అది కేవలం వాట్సాప్​లో వచ్చిన ఫార్వార్డ్ మెసేజ్​ అని, తానుచూసుకోకుండా పోస్ట్ చేశానని ట్వీట్​ చేశాడు.

My heartfelt apology to my people..🙏🙏 pic.twitter.com/S44cszY7lh

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 7, 2021