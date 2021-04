Harbhajan Singh: భజ్జీ.. సెలబ్రిటీలకు మాత్రమే రిప్లై ఇస్తావా?

చెన్నై: టీమిండియా మాజీ ఆఫ్‌ స్పిన్నర్‌, ఐపీఎల్‌లో ప్రస్తుతం కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ జట్టు సభ్యుడిగా కొనసాగుతున్న హర్భజన్‌ సింగ్‌ను టార్గెట్‌ చేస్తూ ఓ అభిమాని ‍ట్విటర్‌ వేదికగా ప్రశ్నల వర్షం కురిపించాడు. సోషల్‌ మీడియాలో పాపులర్‌ వ్యక్తులతో మాత్రమే ఎందుకు సంభాషిస్తావంటూ అతను భజ్జీని నిలదీశాడు. భజ్జీ.. మధ్య తరగతి ప్రజలతో సంభాషించేందుకు కానీ, రిప్లై ఇచ్చేందుకు కాని ఆయిష్టత చూపుతాడని ఆరోపించాడు. ప్రొఫైల్‌పై బ్లూ టిక్‌ మార్క్‌ ఉన్న సెలబ్రిటీలపై ఉన్న ఆసక్తి... సామాన్య ప్రజలపై ఎందుకుండదని ప్రశ్నించాడు. ఇదేనా మీకున్న మానవత్వమంటూ నిలదీశాడు.

I am from lower middle class and I do reply to people who talk sense.. I am one of you brother not higher class or any class .. I am just a human like you who feel the pain of another 🙏🙏 https://t.co/82dGLovvnn

