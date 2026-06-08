 సీఎం విజయ్‌తో ఆర్‌ ప్ర‌జ్ఞానంద భేటీ | Grandmaster R Praggnanandhaa Meet Tamil Nadu CM Joseph Vijay | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మాస్టర్‌తో చెస్‌ ఆడిన గ్రాండ్‌మాస్టర్‌.. సీఎం విజయ్‌తో ప్ర‌జ్ఞానంద భేటీ

Jun 8 2026 12:47 PM | Updated on Jun 8 2026 1:02 PM

Grandmaster R Praggnanandhaa Meet Tamil Nadu CM Joseph Vijay

భార‌త చెస్ గ్రాండ్‌మాస్ట‌ర్ ర‌మేశ్‌బాబు ప్ర‌జ్ఞానంద‌ నార్వే చెస్ చాంపియ‌న్‌షిప్ టైటిల్ గెలిచిన సంగ‌తి తెలిసిందే. నార్వే చెస్ టైటిల్ గెలిచిన‌ తొలి భార‌త ఆట‌గాడిగా ఆర్ ప్ర‌జ్ఞానంద చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. ఈ నేప‌థ్యంలో సోమ‌వారం త‌మిళ‌నాడు సీఎం జోసెఫ్ విజ‌య్‌ని ప్రజ్ఞానంద త‌న త‌ల్లిదండ్రుల‌తో క‌లిసి మ‌ర్యాద‌పూర్వ‌కంగా క‌లిశాడు. 

ఈ సంద‌ర్భంగా సీఎం విజ‌య్ ప్ర‌జ్ఞానంద‌ను అభినందించ‌డ‌మే గాక అత‌డితో స‌ర‌దాగా చెస్ ఆడాడు. అత‌డి ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో త‌మిళనాడు గ‌ర్విస్తోంద‌ని పేర్కొన్న విజయ్ ప్ర‌జ్ఞానంద‌కు రూ. 50 ల‌క్ష‌ల చెక్కును రివార్డుగా అందించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారాయి. 

నార్వే చెస్ టోర్నీలో ప్ర‌పంచ నంబ‌ర్‌వ‌న్, డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ మాగ్న‌స్ కార్ల్‌స‌న్‌ను రెండుసార్లు ఓడించిన తొలి భార‌తీయుడిగా ప్రజ్ఞానంద చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. ఓస్లో వేదిక‌గా జ‌రిగిన టోర్నీలో ప్ర‌జ్ఞానంద ఫైన‌ల్లో జ‌ర్మనీ గ్రాండ్‌మాస్ట‌ర్ విన్సెంట్ కీమ‌ర్‌ను మ‌ట్టిక‌రిపించి చాంపియ‌న్‌షిప్ కిరీటాన్ని కైవ‌సం చేసుకున్నాడు. టోర్నీ ఆరంభంలో త‌డ‌బ‌డిన ప్ర‌జ్ఞానంద చివ‌రి ద‌శ‌లో అనూహ్యంగా ఫుంజుకున్నాడు. 

ప‌దో రౌండ్  ప్రారంభానికి ముందు 15 పాయింట్ల‌తో ప్ర‌జ్ఞానంద ముందు వ‌రుస‌లో నిలిచాడు. ఆఖ‌రి రౌండ్‌లో విన్సెంట్ కీమ‌ర్‌ను ఓడించిన ప్రజ్ఞానంద నార్వే చెస్ టైటిల్‌ను తొలిసారి సొంతం చేసుకున్నాడు. ఇక నార్వే చెస్ టోర్నీ విజేత‌గా నిలిచిన‌ ప్ర‌జ్ఞానంద‌కు ఉప‌రాష్ట్ర‌ప‌తి రాధాకృష్ణ‌న్‌, ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర‌మోదీ సహా ప‌లువురు అభినందించారు.

చదవండి: మొన్న బీసీసీఐ.. ఇవాళ ముంబై ఇండియ‌న్స్‌!

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో ప్రియాంక మోహన్‌ స్టన్నింగ్‌ స్టిల్స్‌
photo 2

టాలీవుడ్ నటి అభినయ స్మైలీ లుక్స్.. ఫోటోలు
photo 3

క్యూట్‌నెస్‌తో కట్టిపడేసిన భైరవి.. ఎవరీ బ్యూటీ?
photo 4

హైదరాబాద్​: మహిళల కోసం మహిళలే డ్రైవర్లుగా..
photo 5

కదం తొక్కిన కాక్రోచ్‌.. జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద ధర్నా (చిత్రాలు)

Video

View all
CPI Leader Srinivasa Rao Sensational Allegations On CM Chandrababu 1
Video_icon

నీ కొడుకుని సీఎం చేయడానికి రాషాన్ని అమ్మేస్తావా..!?
CM Vijay Played Chess With Grandmaster R Praggnanandhaa 2
Video_icon

ప్రజ్ఞానంద తో చెస్ ఆడిన CM విజయ్

Tsunami Warning Declared In The Philippines 3
Video_icon

ఫిలిప్పీన్స్ లో భారీ భూకంపం.. సునామీ హెచ్చరిక జారీ
UK Advocate kaveti Srinivas Rao Sensational Facts About Nandu's World Scam 4
Video_icon

నందుస్ వరల్ మధుకర్ కి UKలో 10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష
RGV Strong Counter To MLC Nagababu 5
Video_icon

MLC నాగబాబుకు RGV అదిరిపోయే కౌంటర్
Advertisement
 