క్రికెట్‌ చరిత్రలో వింత ఘటన.. దెయ్యమే అలా చేసిందంటున్న నెటిజన్లు

హరారే: క్రికెట్‌లో అప్పుడ‌ప్పుడు వింత ఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి. బ్యాట్స్‌మెన్లు ఊహించని రీతిలో పెవిలియన్‌కు చేరడం, ఫీల్డర్లు నమ్మశక్యంకాని రీతిలో రనౌట్లు, క్యాచ్‌లు పట్టడం వంటివి గమినిస్తూ ఉంటాం. అయితే ఇప్పుడు మనం చూడబోయే ఓ ఘటన బహుశా క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఎక్కడా, ఎప్పుడూ జరిగి ఉండకపోవచ్చు. వివరాల్లోకి వెళితే.. బంగ్లాదేశ్ జ‌ట్టు జింబాబ్వే ప‌ర్య‌ట‌న‌లో భాగంగా ఇటీవ‌ల హరారే వేదికగా రెండో టీ20 ఆడింది. ఈ మ్యాచ్‌లో బంగ్లా ఇన్నింగ్స్‌లోని 18వ ఓవ‌ర్‌లో మ‌హ‌మ్మ‌ద్ సైఫుద్దీన్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. ఈ సందర్భంగా ఓ విచిత్ర సంఘటన చోటు చేసుకుంది.

