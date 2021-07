హ‌రారే: జింబాబ్వే, బంగ్లాదేశ్ జట్ల మ‌ధ్య హరారే వేదికగా జ‌రుగుతున్న ఏకైక టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లో ఇరు జట్ల ఆటగాళ్ల మధ్య గొడవ జ‌రిగింది. బంగ్లాదేశ్ బ్యాట్స్‌మ‌న్ త‌స్కిన్ అహ్మ‌ద్ పిచ్‌పై డ్యాన్స్ వేయ‌డం ఈ గొడవ మొదలైంది. జింబాబ్వే బౌల‌ర్ బ్లెస్సింగ్ ముజ‌ర‌బానికి వేసిన బంతిని వికెట్ కీప‌ర్‌కు వ‌దిలేసిన త‌స్కిన్‌.. ఆ వెంట‌నే ఓ డ్యాన్స్ స్టెప్ వేశాడు. ఇది చూసిన ముజ‌ర‌బాని అత‌నిపైకి దూసుకెళ్లాడు. దీంతో ఇద్ద‌రు ఆటగాళ్లు ఒక‌రి ముఖంలో మ‌రొక‌రు కోపంగా చూసుకుంటూ మాటామాటా అనుకున్నారు.

