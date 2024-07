విండీస్‌ ప్లేయర్‌ క్రేజీ సెలెబ్రేషన్స్‌

ట్రెంట్‌బ్రిడ్జ్‌ వేదికగా వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 416 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఓలీ పోప్‌ (121) సెంచరీ.. బెన్‌ డకెట్‌ (71), బెన్‌ స్టోక్స్‌ (69) అర్ద సెంచరీలతో సత్తా చాటారు. విండీస్‌ బౌలర్లలో అల్జరీ జోసఫ్‌ 3, జేడన్‌ సీల్స్‌, కెవిన్‌ సింక్లెయిర్‌, కవెమ్‌ హాడ్జ్‌ తలో 2, షమార్‌ జోసఫ్‌ ఓ వికెట్‌ పడగొట్టారు.

రెండో రోజు తొలి ఇన్నింగ్స్‌ ప్రారంభించిన వెస్టిండీస్‌.. లంచ్‌ విరామం సమయానికి 3 వికెట్ల నష్టానికి 89 పరుగులు చేసింది. క్రెయిగ్‌ బ్రాత్‌వైట్‌ 48, మికైల్‌ లూయిస్‌ 21, కిర్క్‌ మెక్‌కెంజీ 11 పరుగులు చేసి ఔట్‌ కాగా..అలిక్‌ అథనాజ్‌ 5, కవెమ్‌ హాడ్జ్‌ 1 పరుగుతో క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్లలో షోయబ్‌ బషీర్‌ 2, అట్కిన్సన్‌ ఓ వికెట్‌ పడగొట్టారు. వెస్టిండీస్‌.. ఇంగ్లండ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌ స్కోర్‌కు ఇంకా 327 పరుగులు వెనుకపడి ఉంది.

