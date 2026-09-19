 హెట్‌మైర్‌ శతకం వృధా | CPL 2026: Hetmyer ton goes in vain, kingsmen reached final | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హెట్‌మైర్‌ శతకం వృధా

Sep 19 2026 10:27 AM | Updated on Sep 19 2026 10:46 AM

CPL 2026: Hetmyer ton goes in vain, kingsmen reached final

source: X

కరీబియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ 2026 తుది అంకానికి చేరింది. ఆంటిగ్వా అండ్‌ బార్బుడా ఫాల్కన్స్‌, జమైకా కింగ్స్‌మన్‌ జట్లు సెప్టెంబర్‌ 20న టైటిల్‌ కోసం​ పోరాడతాయి. ఇవాళ జరిగిన క్వాలిఫయర్‌-2లో గయానా అమెజాన్‌ వారియర్స్‌పై గెలిచి జమైకా కింగ్స్‌మన్‌ ఫైనల్‌కు చేరింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో వారియర్స్‌ భారీ స్కోర్‌ చేసినా, దాన్ని కాపాడుకోలేకపోయింది. దీంతో వారియర్స్‌ తరఫున షిమ్రోన్‌ హెట్‌మైర్‌ అజేయ మెరుపు శతకం (45 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్ల సాయంతో 102 నాటౌట్‌) వృధా అయ్యింది. కింగ్స్‌మన్‌ను వారి కెప్టెన్‌ రోవ్‌మన్‌ పావెల్‌ సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్‌ (17 బంతుల్లో 40 నాటౌట్‌; 2 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) ఆడి గెలిపించారు.

ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన వారియర్స్‌, హెట్‌మైర్‌ చెలరేగడంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 206 పరుగులు చేసింది. అనంతర​ం​ భారీ లక్ష్యాన్ని కింగ్స్‌మన్‌ సునాయాసంగా ఛేదించింది. ఆ జట్టు తరఫున ప్రతి ఒక్కరు రాణించారు. కీసీ కార్తీ 56, మాజ్‌ సదాకత్‌ 41, కిర్క్‌ మెకెంజీ 34, సైమ్‌ అయూబ్‌ 23, రోవ్‌మన్‌ పావెల్‌ 40 పరుగులు చేశారు. 

ఇదీ చదవండి: పాక్‌ ప్లేయర్‌ హ్యాట్రిక్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సైమా అవార్డ్స్ 2026 వేడుకలో ఇస్మార్ట్ బ్యూటీ నభా నటేష్ (ఫొటోలు)
photo 2

ముంబై : వినాయక చవితి వేడుకల్లో బాలీవుడ్‌ జంట సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

మార్కెట్లోకి ఐఫోన్‌ 18 ఎంట్రీ...స్టోర్స్‌ ముందు క్యూ కట్టిన ఫ్యాన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

బిగ్ బాస్ బ్యూటీ తనూజ ‘హతః’ సినిమా టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి...ట్యాంక్ బండ్‌పై సందడిగా నిమజ్జనం (ఫొటోలు)

Video

View all
Botsa Satyanarayana Son And Daughter Strong Counter To Majji Srinu 1
Video_icon

కాదని వెళ్ళావ్.. మేమంటే ఏంటో చూపిస్తాం..మజ్జి శ్రీనుకు ఇచ్చిపడేసిన బొత్స కొడుకు, కూతురు...
Railway Police Assaults On Woman In Hyderabad 2
Video_icon

హైదరాబాద్ లో దారుణం.. జుట్టు పట్టుకుని మహిళను ఈడ్చుకెళ్లిన రైల్వే పోలీస్
Sai Krishna Died By Police Actions SIT Sensational Report 3
Video_icon

సాయికృష్ణ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. పోలీసుల దెబ్బలకే మృతి.. సిట్ సంచలన రిపోర్ట్
YS Jagan Attends Alla Ayodhya Rami Reddys Son Engagement In Bengaluru 4
Video_icon

ఆళ్ల అయోధ్యరామిరెడ్డి కుమారుడి ఎంగేజ్మెంట్ కు YS జగన్
Big Question Debate On AP Police Working For Nara Lokesh 5
Video_icon

నారా పెరట్లో.. నాలుగో సింహం
Advertisement
 