 భారత జట్టులోకి ద్రవిడ్‌ కుమారుడు | BCCI Announces India U19 Squad Sri Lanka Tour Dravid Son Named In | Sakshi
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భారత జట్టులోకి ద్రవిడ్‌ కుమారుడు

Jun 11 2026 3:37 PM | Updated on Jun 11 2026 3:51 PM

BCCI Announces India U19 Squad Sri Lanka Tour Dravid Son Named In

శ్రీలంక పర్యటనకు భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) అండర్‌-19 జట్టును ప్రకటించింది. యశ్‌వర్దన్‌ సింగ్‌ చౌహాన్‌ ఈ జట్టుకు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తాడని తెలిపింది. కాగా ఈ పర్యటనలో భాగంగా భారత అండర్‌-19 జట్టు ఆతిథ్య లంకతో వన్డే, ఫోర్‌-డే మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది.

ఇక ఈ జట్టులో టీమిండియా దిగ్గజం, మాజీ హెడ్‌కోచ్‌ రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌ చిన్న కుమారుడు అన్వయ్‌ ద్రవిడ్‌కు కూడా చోటు దక్కింది. వన్డే జట్టులోని ఇద్దరు వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్లలో ఒకడిగా అన్వయ్‌కు సెలక్టర్లు అవకాశం ఇచ్చారు.

శ్రీలంక పర్యటనకు భారత మెన్స్‌ అండర్‌-19 వన్డే జట్టు
సాగర్ విర్క్, లక్ష్య రాయచందాని (వైస్‌ కెప్టెన్‌), యశ్‌వర్ధన్ సింగ్ చౌహాన్ (కెప్టెన్‌), వినీత్ వీకే, అర్జున్ రాజ్‌పుత్, కుషాగ్రా ఓజా, రజత్ బఘెల్ (వికెట్‌ కీపర్‌), అన్వయ్ ద్రవిడ్ (వికెట్‌ కీపర్‌), అన్మోల్జీత్ సింగ్, వూట్కూరి యశ్వీర్ గౌడ్, రోహిత్ అనిల్ యాదవ్, శవిన్‌ వి, కావ్యా పరేశ్‌ పటేల్‌, మోహిత్‌ ఉల్వా. ఇషాన్‌ సూద్‌.

# Tag
Anvay Dravid
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