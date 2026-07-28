 వైభవ్‌కు బ్రాడ్‌మన్‌తో పోలిక | Vaibhav Sooryavanshi Placed On Don Bradman Pedestal By India Veteran | Sakshi
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వైభవ్‌కు బ్రాడ్‌మన్‌తో పోలిక

Jul 28 2026 3:42 PM | Updated on Jul 28 2026 4:09 PM

Vaibhav Sooryavanshi Placed On Don Bradman Pedestal By India Veteran

భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీపై మాజీ భారత బ్యాటర్ రాబిన్ ఉతప్ప సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. కేవలం 15 ఏళ్ల వయసులోనే ఐపీఎల్ 2026లో మెరిసి, భారత్ తరఫున అరంగేట్రం చేసిన వైభవ్‌ను ఉతప్ప ఏకంగా దిగ్గజం సర్ డాన్ బ్రాడ్‌మన్‌తో పోల్చాడు. సొంత యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో మాట్లాడుతూ ఉతప్ప ఇలా అన్నాడు.

"వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్యాటింగ్ టెక్నిక్ డాన్ బ్రాడ్‌మన్‌ను గుర్తు చేస్తుంది. బ్రాడ్‌మన్ చాలా అరుదుగా ఎల్‌బీడబ్ల్యూ అయ్యేవాడు. వైభవ్ కూడా అదే తరహా టెక్నిక్‌తో ఆడుతున్నాడు"

పోలికకు కారణం
బ్రాడ్‌మన్ తన టెస్ట్ కెరీర్‌లో కేవలం నాలుగు సార్లు మాత్రమే LBW అయ్యాడు. వైభవ్  ఇప్పటివరకు ఐపీఎల్, అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కలిపి ఒక్కసారి మాత్రమే LBWగా ఔటయ్యాడు. అతని ఓపెన్ స్టాన్స్, హై బ్యాక్‌లిఫ్ట్ కారణంగా బంతి లైన్‌లోకి త్వరగా రావడం వల్ల LBW అయ్యే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయని ఉతప్ప అభిప్రాయపడ్డాడు.

జింబాబ్వే సిరీస్‌లో అదరగొట్టిన వైభవ్
ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో విఫలమైన వైభవ్‌.. జింబాబ్వేతో జరిగిన మూడు టీ20ల్లో అద్భుతంగా ఆడాడు. 3 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 2 అర్ద సెంచరీల సాయంతో 151 పరుగులు చేసి, ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు కూడా గెలుచుకున్నాడు.

పోలికలపై జాగ్రత్త అవసరం
ఇదిలా ఉంటే, వైభవ్‌ను ఇప్పుడే డాన్ బ్రాడ్‌మన్ వంటి దిగ్గజాలతో పోల్చడం సరైంది కాదని పలువురు మాజీ క్రికెటర్లు భావిస్తున్నారు. అతను ఇప్పుడే అంతర్జాతీయ కెరీర్ ప్రారంభించాడు. ఇలాంటి పోలికలు యువ ఆటగాడిపై అనవసరమైన అంచనాలు, ఒత్తిడిని పెంచే అవకాశం ఉంది.

ప్రస్తుతం వైభవ్ అసాధారణ ప్రతిభను చూపిస్తున్నా, అతని నిజమైన స్థాయిని నిర్ణయించడానికి ఇంకా అనేక సంవత్సరాల అంతర్జాతీయ క్రికెట్ అవసరం.

 

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