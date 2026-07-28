 పాక్‌ ప్లేయర్‌ చారిత్రక శతకం | Shan Masood charts historic Test century vs West Indies | Sakshi
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పాక్‌ ప్లేయర్‌ చారిత్రక శతకం

Jul 28 2026 3:05 PM | Updated on Jul 28 2026 3:17 PM

Shan Masood charts historic Test century vs West Indies

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వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో పాకిస్తాన్‌ తాజా మాజీ కెప్టెన్ షాన్ మసూద్ అద్భుత శతకంతో సత్తా చాటాడు. మూడో రోజు మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన మసూద్ 163 బంతుల్లో 11 ఫోర్ల సాయంతో సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. ఈ శతకం అతని టెస్ట్ కెరీర్‌లో 7వది. వెస్టిండీస్‌పై తొలి టెస్ట్ సెంచరీ.

చారిత్రక శతకం
టరౌబాలోని బ్రియాన్ లారా క్రికెట్ అకాడమీలో జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్ మ్యాచ్ ఇది. ఈ వేదికపై టెస్ట్ సెంచరీ చేసిన తొలి బ్యాటర్‌గా షాన్ మసూద్ చరిత్ర సృష్టించాడు. 2025 జనవరిలో దక్షిణాఫ్రికాపై శతకం తర్వాత దాదాపు 18 నెలల విరామం అనంతరం మసూద్‌ చేసిన సెంచరీ ఇది.

బ్యాట్‌తో సమాధానం
ఇటీవల పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB) షాన్ మసూద్‌ను టెస్ట్ కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించి, ఆ స్థానంలో బాబర్ ఆజంను మళ్లీ కెప్టెన్‌గా నియమించింది. కెప్టెన్సీ కోల్పోయిన వెంటనే మసూద్‌ బ్యాట్‌తో తన సామర్థ్యాన్ని మరోసారి నిరూపించుకున్నాడు.

కెప్టెన్సీ ఎందుకు తొలగించారంటే..?
2023లో టెస్ట్ కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన మసూద్ నాయకత్వంలో పాకిస్తాన్ జట్టు ఆశించిన ఫలితాలు సాధించలేదు.

* ఆస్ట్రేలియాలో టెస్ట్ సిరీస్ ఓటమి
* దక్షిణాఫ్రికాలో టెస్ట్ సిరీస్ ఓటమి
* బంగ్లాదేశ్ చేతిలో స్వదేశంలో, వారి దేశంలో టెస్ట్ సిరీస్ పరాజయాలు

ఈ ఫలితాల నేపథ్యంలో నాయకత్వంలో మార్పు అవసరమని భావించిన PCB, మసూద్‌ను తప్పించి బాబర్ ఆజంను మళ్లీ టెస్ట్ కెప్టెన్‌గా నియమించింది.

మ్యాచ్‌ విషయానికొస్తే.. హోరాహోరీగా సాగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన విండీస్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 311 పరుగులు చేయగా.. జస్టిన్‌ గ్రీవ్స్‌ (11-6-27-5) దెబ్బ​కు పాక్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 282 పరుగులకే చాపచుట్టేసింది. మసూద్‌ (109) సెంచరీ చేయడంతో పాక్‌ ఈ మాత్రం స్కోరైనా చేయగలిగింది.

స్వల్ప ఆధిక్యంతో రెండో ఇన్నింగ్స్‌ ప్రారంభించిన విండీస్‌, పాక్‌ బౌలర్లు మూకుమ్మడిగా చెలరేగడంతో 126 పరుగులకే 7 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి ఆ జట్టు 155 పరుగుల ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. కాగా, రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌ కోసం​ పాక్‌ జట్టు వి​ండీస్‌లో పర్యటిస్తుంది.

 

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