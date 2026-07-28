రియాలిటీ షోలో టీమిండియా కోచ్‌

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టీమిండియా బౌలింగ్ కోచ్ మోర్నీ మోర్కెల్ ప్రముఖ హిందీ రియాలిటీ షో 'ఖత్రోన్ కే ఖిలాడీ'లో ప్రత్యేక అతిథిగా కనిపించనున్నాడు. అయితే, ఆయన పోటీదారుగా కాకుండా షోలోని ప్రత్యేక స్టంట్లో భాగమవుతాడు. షో హోస్ట్ రోహిత్ శెట్టి పరిచయం చేయనున్న ఈ స్టంట్లో మోర్కెల్ తన వేగవంతమైన బౌలింగ్తో పోటీదారులకు సవాల్ విసరనున్నాడు.
* గంటకు సుమారు 150 కిలోమీటర్ల వేగంతో బంతులు వేస్తాడు.
* పోటీదారులు బ్యాట్తో కాకుండా భద్రతా పరికరాలు ధరించి తమ శరీరంతోనే బంతులను అడ్డుకోవాలి.
* వారి వెనుక ఉన్న గోడను, వికెట్లను మోర్కెల్ బంతులు తాకకుండా కాపాడుకోవాల్సి ఉంటుంది.
* విజయవంతంగా బంతులను అడ్డుకుంటే ఆ స్టంట్లో విజేతలుగా నిలుస్తారు.
ఎప్పుడు ప్రసారం..?
* షో ప్రారంభం: ఆగస్టు 1
* ప్రసారం: ప్రతి శనివారం, ఆదివారం రాత్రి 9 గంటలకు
* టీవీ: కలర్స్ టీవీ
* ఓటీటీ: జియోహాట్స్టార్
కోచింగ్ బాధ్యతలకు ఆటంకం ఉండదు..!
ఈ ఎపిసోడ్ ముందుగానే చిత్రీకరించబడినందున మోర్కెల్ భారత జట్టుతో కలిసి శ్రీలంక పర్యటనకు సమయానికి చేరుకోనున్నాడు. ఈ షో వల్ల ఆయన కోచింగ్ బాధ్యతలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదని సమాచారం.
కాగా, రెండు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్ కోసం భారత జట్టు వచ్చే నెలలో శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ సిరీస్కు టీమిండియా బౌలింగ్ కోచ్గా కొనసాగనున్నాడు. ఈ సిరీస్ కోసం భారత జట్టును ఇవాళే ప్రకటించారు. ఈ సిరీస్లో తొలి మ్యాచ్ ఆగస్ట్ 15న గాలే వేదికగా, రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆగస్ట్ 23న కొలొంబో వేదికగా జరుగనున్నాయి.