బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ మ్యాచ్‌ కోసం ఆస్ట్రేలియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ ప్రైవేట్‌ హెలికాప్టర్‌లో సిడ్నీ క్రికెట్‌ గ్రౌండ్‌లో ల్యాండ్‌ అయ్యాడు. సొదరుడి వివాహానికి హాజరైన వార్నర్‌.. అక్కడి నుంచి నేరుగా తాను ఆడబోయే మ్యాచ్‌కు వేదిక అయిన సిడ్నీ క్రికెట్‌ గ్రౌండ్‌కు హెలికాప్టర్‌లో చేరుకున్నాడు.

- What an entry.....!!!! pic.twitter.com/TwTsQe9954

Full journey of David Warner in Helicopter to SCG for Big Bash match. 🔥

సాధారణంగా ఏ క్రికెటర్‌కు కూడా ఇలాంటి అవకాశం లభించదు. వార్నర్‌ కోసం​ బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ యాజమాన్యం ప్రత్యేకంగా ఈ ఏర్పాట్లు చేసింది. టెస్ట్‌, వన్డే క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించాక వార్నర్‌ ఆడనున్న తొలి మ్యాచ్‌ కావడంతో అతడి గౌరవార్దం ఈ ప్రత్యేక ఏర్పాటు చేసినట్లు సిడ్నీ థండర్స్‌ చీఫ్‌ ప్రకటించాడు.

గత బీబీఎల్‌ సీజన్‌ సందర్భంగా వార్నర్‌ సిడ్నీ థండర్స్‌తో రెండేళ్ల ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. ఇందులో భాగంగానే అతను ఇవాళ (జనవరి 12) సిడ్నీ సిక్సర్స్‌తో జరుగనున్న మ్యాచ్‌లో ఆడనున్నాడు.

David Warner has arrived at SCG in Helicopter for the Big Bash match.

- The entertainer is here....!!!!pic.twitter.com/7knZ9BUX58

