 భారత్‌ వర్సెస్‌ పాకిస్తాన్‌ | Asia Cup U18 Hockey: India Men Face Pakistan In Semi Final | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారత్‌ వర్సెస్‌ పాకిస్తాన్‌

Jun 5 2026 10:28 AM | Updated on Jun 5 2026 10:42 AM

Asia Cup U18 Hockey: India Men Face Pakistan In Semi Final

కాకమిగహారా (జపాన్‌): ఆసియా కప్‌ అండర్‌–18 హాకీ టోర్నమెంట్‌లో భారత పురుషుల జట్టు శుక్రవారం చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్తాన్‌ జట్టును ‘ఢీ’కొంటుంది. సెమీఫైనల్లో స్థానం కోసం ఈ రెండు జట్లు నేడు జరిగే క్వార్టర్‌ ఫైనల్లో తలపడనున్నాయి. 

ఐదు జట్లున్న పూల్‌ ‘ఎ’లో భారత జట్టు తొమ్మిది పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. నాలుగు జట్లున్న పూల్‌ ‘బి’లో పాకిస్తాన్‌ ఆరు పాయింట్లతో ‘టాపర్‌’గా నిలిచింది.  

జపాన్‌ వేదికగా తొలుత కజకిస్తాన్‌పై 13-0తో ఏక పక్ష విజయం సాధించిన భారత్‌.. ఆతిథ్య జట్టు చేతిలో 4-2 తేడాతో ఓడిపోయింది. అనంతరం కొరియాతో మ్యాచ్‌లో తిరిగి పుంజుకున్న భారత జట్టు.. 4-1 తేడాతో గెలిచింది. ఆ తర్వాత చైనీస్‌ తైపీపై 13-1 తేడాతో గెలుపొందింది.

మరోవైపు.. భారత మహిళా హాకీ యువ జట్టు సైతం సెమీస్‌కు చేరుకుంది. తొలుత మలేషియాపై 2-1తో గెలిచిన భారత్‌.. కొరియాపై 3-1, సింగపూర్‌పై 25-0తో జయభేరి మోగించింది. సెమీ ఫైనల్లో భాగంగా భారత మహిళల జట్టు శుక్రవారం చైనాతో తలపడనుంది.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ రంభ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 2

తమన్నా ఇంట్లో లింగభైరవి పుణ్యపూజ (ఫొటోలు)
photo 3

పింక్ బ్యూటీలా మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ : మళ్లీ పలకరించిన వరుణుడు (ఫొటోలు)
photo 5

బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డే స్మైలీ లుక్స్.. ఫోటోలు

Video

View all
Landing Gear Failure Grounds Lufthansa Dreamliner 1
Video_icon

టేకాఫ్ సమయంలో కుప్పకూలిన విమానం
Look Out Notices Issued Against YouTuber Ramanandan Family 2
Video_icon

యూట్యూబర్ నందు ఫ్యామిలీకి లుక్ అవుట్ నోటీసులు!
YSRCP Naga Malleswari Strong Counter To Pawan Kalyan 3
Video_icon

రేవంత్ రెడ్డి ఫ్రెండ్ అన్నావ్.. KTR ఫ్రెండ్ అన్నావ్ మీ అయ్యా జాగీరా అని ఎవరినన్నావ్
AP Cabinet Approves Beach Shacks So Allows Liquor On Beaches 4
Video_icon

గోవా తరహాలో AP బీచ్‌ల్లో మద్యం ఒకే !
Nandus World Victims About United Kingdom Visa Scam 5
Video_icon

మమల్ని ఎలా మోసం చేసారంటే..! నందుస్ వరల్డ్ బాధితులు చెప్పిన సంచలన నిజాలు
Advertisement
 