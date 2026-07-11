 భారత స్ప్రింటింగ్‌లో సరికొత్త చరిత్ర | Animesh Kujur runs fastest-ever 100m by an Indian abroad, finishes second in Germany | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారత స్ప్రింటింగ్‌లో సరికొత్త చరిత్ర

Jul 11 2026 4:43 PM | Updated on Jul 11 2026 4:52 PM

Animesh Kujur runs fastest-ever 100m by an Indian abroad, finishes second in Germany

కామన్వెల్త్ క్రీడలకు సిద్ధమవుతున్న భారత స్టార్ స్ప్రింటర్ అనిమేష్ కుజూర్ చరిత్ర సృష్టించాడు. జర్మనీలో జరిగిన ఫాస్ట్ ఆర్మ్స్ ఫాస్ట్ లెగ్స్ అథ్లెటిక్స్ మీట్‌లో 100 మీటర్ల పరుగును కేవలం 10.14 సెకన్లలో పూర్తి చేసి, విదేశీ గడ్డపై అత్యంత వేగవంతమైన టైమింగ్‌ను నమోదు  చేసిన భారత అథ్లెట్‌గా సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పాడు.

ప్రపంచ అథ్లెటిక్స్ కాంటినెంటల్ టూర్ ఛాలెంజర్ పోటీల్లో భాగంగా జరిగిన ఈ ఈవెంట్‌లో 23 ఏళ్ల అనిమేష్ ఫైనల్లో తన వ్యక్తిగత అత్యుత్తమ ప్రదర్శన నమోదు చేస్తూ రన్నరప్‌గా నిలిచాడు. అంతకుముందు హీట్స్‌లో 10.19 సెకన్లలో రేసును ముగించిన అతడు, ఫైనల్లో మరింత మెరుగ్గా పరుగెత్తి 10.14 సెకన్ల టైమింగ్ నమోదు చేశాడు.

ఈ ప్రదర్శనతో అనిమేష్‌ భారత అథ్లెటిక్స్ చరిత్రలో (100 మీటర్ల విభాగంలో) రెండో అత్యుత్తమ టైమింగ్ సాధించిన అథ్లెట్‌గా నిలిచాడు. ఈ రికార్డు గురిందర్‌వీర్ సింగ్ (10.09 సెకన్లతో)  పేరిట కొనసాగుతోంది. గురిందర్‌ గత మే నెలలో రాంచీలో జరిగిన ఫెడరేషన్ కప్‌లో ఈ టైమింగ్‌ను నమోదు చేశాడు.

తాజా ఘనత తర్వాత భారత టాప్‌-5 100 మీటర్ల టైమింగ్‌లలో మూడు అనిమేష్‌ ఖాతాలో చేరాయి. గురిందర్‌వీర్ రికార్డు సృష్టించే ముందు కూడా ఆ రికార్డు అనిమేష్ పేరిటే ఉండేది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ ‘రక్త చరిత్ర’ రీ రిలీజ్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

వింబుల్డ‌న్‌లో దిగ్గ‌జాల సంద‌డి (ఫొటోలు)
photo 3

భీమవరంలో సినీనటి కృతిశెట్టి సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

బోనీ కపూర్ కూతురి వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్‌లో సినీ తారల సందడి (ఫోటోలు)

photo 5

యూకే అంబాసిడర్‌తో పూనమ్ కౌర్ సందడి (ఫోటోలు)

Video

View all
Ex Ministers Visited Vizag Fishing Harbour 1
Video_icon

విశాఖకు జగన్.. మత్స్య కారులకు పరామర్శ
Iran Resumes Pursuit of Nuclear Bomb 2
Video_icon

ఇరాన్ మళ్లీ అణుబాంబు వేట శాటిలైట్ చిత్రాల్లో కదలికలు
Kerala To Dharmapuri Journey 3
Video_icon

30 ఏళ్లు తర్వాత రుణం తీర్చుకున్న వ్యక్తి ఎందుకో చుడండి

Rajnath Singh Dedicates INS Mahendragiri to the Nation in Visakhapatnam 4
Video_icon

INS మహేంద్రగిరిని జాతికి అంకితం చేసిన రాజ్ నాథ్ సింగ్..
Woman Farmer Sensational Comments On Chandrababu 5
Video_icon

ఉండవల్లిలో ఉద్రిక్తత..మమ్మల్ని తాళ్లతో కట్టేసి రోడ్లు వేస్తున్నారు
Advertisement
 