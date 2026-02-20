 సీఎం కప్‌ ఫైనల్స్‌ ఘనంగా ప్రారంభం | CM’s Cup 2025 State Finals Kick Off at Gachibowli.. 21,500 Athletes Compete After Record 5 Lakh Registrations | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సీఎం కప్‌ ఫైనల్స్‌ ఘనంగా ప్రారంభం

Feb 20 2026 8:05 PM | Updated on Feb 20 2026 8:21 PM

CM’s Cup 2025 State Finals Kick Off at Gachibowli.. 21,500 Athletes Compete After Record 5 Lakh Registrations

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: చీఫ్‌ మినిస్టర్‌ కప్‌ 2025 (తెలంగాణ) రెండో ఎడిషన్‌ రాష్ట్ర స్థాయి ఫైనల్స్‌ పోటీలు హైదరాబాద్‌లోని గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో నిన్న (ఫిబ్రవరి 19) ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ పోటీలను రాష్ట్ర క్రీడా శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి, స్పోర్ట్స్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ తెలంగాణ చైర్మన్‌ శివసేన రెడ్డి, మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ డా. ఏ. సోనిబాలా దేవి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖులు మాట్లాడుతూ.. ఈ పోటీలను తెలంగాణ క్రీడా చరిత్రలో సరికొత్త మైలురాయిగా అభివర్ణించారు.

రికార్డు స్థాయిలో దరఖాస్తులు 
- ఈ టోర్నీలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా  5,15,936 మంది క్రీడాకారులు పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు.  
- మండల, జిల్లా స్థాయి పోటీల్లో విజయం సాధించిన 21,500 మంది అథ్లెట్లు రాష్ట్ర ఫైనల్స్‌కు అర్హత సాధించారు.  
- ఫిబ్రవరి 19 నుంచి 26 వరకు జరిగే ఈ పోటీల్లో 44 విభాగాల్లో పోటీలు జరుగుతున్నాయి.  

చీఫ్‌ మినిస్టర్‌ కప్‌ ప్రధాన ఉద్దేశం.. 
- గ్రామీణ, పట్టణ, గిరిజన ప్రాంతాల నుండి ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులను గుర్తించడం.  
- రాష్ట్ర క్రీడా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం.  
- జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మెరుగైన అవకాశాలు కల్పించడం.  
- క్రీడాకారుల్లో పోటీ తత్వాన్ని పెంపొందించడం.
-  భవిష్యత్తులో ఒలింపిక్స్‌ వంటి అంతర్జాతీయ వేదికలకు ప్రతిభను సిద్ధం చేయడం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సింగర్ మంగ్లీ 'ఇషా' ట్రిప్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 2

ఆ ఆనందమే ఇదంతా..: నటి (ఫోటోలు)
photo 3

ట్రెండింగ్‪‌లో రుక్మిణి వసంత్ (ఫొటోలు)
photo 4

చాన్నాళ్లకు హైదరాబాద్‌లో కాజల్ అగర్వాల్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

ఐకానిక్ గోల్డ్ అవార్డ్స్ వేదికపై మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Jada Sravan Kumar Strong Counter to Atchannaidu Overaction In Assembly 1
Video_icon

ఎందుకు అంత ఆవేశం.. అసెంబ్లీలో అచ్చైన్నాయుడు ఓవరాక్షన్

Epstein Survivor Rina Oh Speaks Out and Demands Trump Evidence In Epstein Files 2
Video_icon

వాడు పెద్ద సైకో..నన్ను వాడుకున్నాడు.. ఎప్ స్టీన్ బాధితురాలు రీనా వీడియో
Jupudi Prabhakar Rao Slams Nara Lokesh on Cricket Match Expenses 3
Video_icon

Jupudi: ఎవడి డబ్బుతో క్రికెట్ మ్యాచ్ కు వెళ్ళావ్?
YSRCP Won Rolla MPP In Sri Sathya Sai District 4
Video_icon

TDP ఎన్ని కుట్రలు చేసినా ఎంపీపీని కైవసం చేసుకున్న YSRCP
Vijay Devarakonda & Rashmika Mandanna Net Worth 5
Video_icon

విజయ్, రష్మికల సంపాదన ఇద్దరి ఆస్తులు ఎన్ని కోట్లు అంటే..?
Advertisement
 