టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో మాజీ ఛాంపియన్ ఆస్ట్రేలియా గ్రూప్ స్టేజీలోనే నిష్క్రమించిన తర్వాత పాకిస్తాన్ క్రికెట్ అభిమానులు తెగ హడావుడి చేస్తున్నారు. సోషల్మీడియా వేదికగా ఓ రేంజ్లో బీరాలు పలుకుతున్నారు. ఆసీస్ వైదొలిగితే పాక్కు కలిగే లాభమేమిటి అని ఆలోచిస్తున్నారా..? అయితే ఈ స్టోరీపై ఓ లుక్కేయండి.
పేరుకు జెంటిల్మెన్ క్రీడనే అయినా, క్రికెట్ లాంటి రియలిస్టిక్ గేమ్లోనూ సెంటిమెంట్లకు అధిక ప్రాధాన్యత లభిస్తూ ఉంటుంది. తాజాగా పాక్ అభిమానులు హడావుడి చేయడానికి ఈ సెంటిమెంటే కారణం. ఏంటా సెంటిమెంట్ అంటే..?
ఐసీసీ మెగా టోర్నీల్లో, మరి ముఖ్యంగా ప్రపంచకప్ టోర్నీల్లో ఆసీస్ గ్రూప్ దశలోనే నిష్క్రమించిన సందర్భాల్లో పాకిస్తాన్ విజేతగా నిలిచింది. 1992 వన్డే వరల్డ్కప్లో ఆసీస్ గ్రూప్ దశలోనే నిష్క్రమించగా.. ఆ టోర్నీలో పాక్ విజేతగా నిలిచి, తొలిసారి జగజ్జేతగా అవతరించింది.
2009 టీ20 ప్రపంచకప్లోనూ ఆసీస్ గ్రూప్ దశలోనే నిష్క్రమించగా.. ఆ టోర్నీలోనూ పాకే విజేతగా నిలిచి, తొలిసారి పొట్టి ప్రపంచకప్ ఛాంపియన్గా ఆవిర్భవించింది.
2017 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలోనూ ఆసీస్ గ్రూప్ దశలోనే వైదొలగగా.. ఆ టోర్నీలోనూ పాక్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది.
తాజాగా ఆసీస్ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లోనూ గ్రూప్ దశలోనే నిష్క్రమించడంతో పాక్ అభిమానులు సెంటిమెంట్ రిపీట్ అవుతుందని తెగ సంబరపడిపోతున్నారు. ఈ సెంటిమెంట్ను ఆసరాగా చేసుకొని సంకలు గుద్దుకుంటున్నారు.
వాస్తవానికి పాక్ సూపర్-8కు చేరడమే అతికష్టం మీద జరిగింది. ఇలాంటి దుర్బర పరిస్థితుల్లోనూ పాక్ అభిమానులు తాము ప్రపంచకప్ గెలుస్తామని బీరాలు పలకడం హాస్యాస్పదంగా ఉంది. ఏ జట్టైనా ఛాంపియన్గా నిలవాలంటే కనీస అర్హతలు ఉండాలి.
ప్రస్తుత పాక్ జట్టుకు ఆ అర్హతలు లేవనే విషయం అందరికీ తెలుసు. గ్రూప్ దశలో నెదర్లాండ్స్, యూఎస్ఏ లాంటి చిన్న జట్లపై అతికష్టం మీద గెలిచిన పాక్.. సూపర్-8లో న్యూజిలాండ్, ఇంగ్లండ్, శ్రీలంక లాంటి హేమాహేమీ జట్లను దాటుకొని ముందుకెళ్లాలి.
వాస్తవాలను పరిగణలోకి తీసుకొని ఆలోచిస్తే ఇది ముమ్మాటికి అసాధ్యమనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే పాక్ జట్టు ప్రపంచకప్ గెలిచేంత గొప్పగా ఏమీ లేదు. ఆ జట్టులో మ్యాచ్ విన్నర్ వెతికితే కూడా కనపడడు. పైగా ఆ జట్టు స్టార్లుగా చెప్పుకేనే వారంతా ఫామ్లో లేక మడతమంచం ఎక్కారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పాక్ ప్రపంచకప్ గెలవడం జరిగే పని కాదు. పాక్ అభిమానులు సెంటిమెంట్లను నమ్ముకొని గాల్లో మేడలు కడుతుంటే, జింబాబ్వే లాంటి చిన్న జట్టు టాలెంట్ను నమ్ముకొని ముందుకు సాగుతుంది.