పావెల్‌ మహోగ్రరూపం

మేజర్ లీగ్ క్రికెట్ (MLC) 2026లో వెస్టిండీస్ విధ్వంసక బ్యాటర్ రోవ్మన్ పావెల్ తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్తో చెలరేగిపోయాడు. ఈ లీగ్లో లాస్ ఏంజెలెస్ నైట్ రైడర్స్కు ప్రాతినిథ్యం వహించే అతడు.. సియాటిల్ ఓర్కాస్తో జరిగిన మ్యాచ్లో మహోగ్రరూపం దాల్చాడు. కేవలం 11 బంతుల్లో 37 పరుగులు చేసి ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. ముఖ్యంగా శ్రీలంక ఆల్రౌండర్ దసున్ షనక వేసిన ఒకే ఓవర్లో 30 పరుగులు పిండుకొని మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే మార్చేశాడు.
We promise there was a fifth one too. 😭
Rovman Powell | #SOvLAKR | #WeAreLAKR | #LAKnightRiders | #MLC26 pic.twitter.com/WQF9eORvd2
— Los Angeles Knight Riders (@LA_KnightRiders) June 21, 2026
డల్లాస్లో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన నైట్ రైడర్స్కు కొలిన్ మున్రో (30), ఆండ్రే ఫ్లెచర్ (40) శుభారంభం అందించారు. అయితే పవర్ప్లే తర్వాత వరుస వికెట్లు కోల్పోవడంతో ఆ జట్టు 16 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 138/5 స్కోర్తో కష్టాల్లో పడింది. ఈ దశలో భారీ స్కోరు సాధించాలంటే చివరి ఓవర్లలో వేగంగా పరుగులు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఆ సమయంలో క్రీజులో ఉన్న పావెల్ తనలోని విధ్వంసకర రూపాన్ని బయటపెట్టాడు. 17వ ఓవర్ బౌలింగ్కు వచ్చిన దసున్ షనకపై ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడ్డాడు. తొలి బంతినే డీప్ మిడ్వికెట్ మీదుగా సిక్సర్గా మలిచిన పావెల్ అక్కడితో ఆగలేదు. వరుసగా మరో నాలుగు బంతులను కూడా స్టాండ్స్లోకి పంపించాడు. మొత్తంగా తొలి ఐదు బంతుల్లోనే ఐదు సిక్సర్లు బాది, ఆరో బంతికి ఔటయ్యాడు.
ఈ ఇన్నింగ్స్లో పావెల్కు హోల్డర్ (14 బంతుల్లో 23 పరుగులు) జత కలవడంతో నైట్ రైడర్స్ 20 ఓవర్లలో 196 పరుగుల భారీ స్కోరు నమోదు చేసింది.
అనంతరం 197 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఓర్కాస్ ఎప్పుడూ పోటీలో కనిపించలేదు. వరుస వ్యవధుల్లో వికెట్లు కోల్పోయి 16 ఓవర్లు పూర్తికాకముందే 115 పరుగులకు కుప్పకూలింది. దీంతో నైట్ రైడర్స్ 81 పరుగుల భారీ తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది.