 కొనుగోళ్ల్లు సాఫీగా జరగాలి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కొనుగోళ్ల్లు సాఫీగా జరగాలి

Oct 25 2026 9:32 AM | Updated on Oct 25 2026 9:32 AM

సిద్దిపేటరూరల్‌: వరి ధాన్యం కొనుగోళ్లలో అక్రమాలు లేకుండా సాఫీగా జరగాలని మండల ప్రత్యేక అధికారి ప్రియాంక స్పష్టం చేశారు. ఎంపిడిఓ మధుసూదన్‌ అధ్యక్షతన రూరల్‌ మండల పరిషత్‌ కార్యాలయంలో శనివారం నిర్వహించిన అభివృద్ధి పనుల సమీక్షలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా మండల స్థాయి అధికారులు వారి శాఖల వారీగా ప్రగతి నివేదికలను వివరించారు. పాఠశాలలో ఎలాంటి సమావేశం, కార్యక్రమాలు జరిగినా సర్పంచులకు ఆహ్వానం ఇవ్వడం లేదని ఎంఈఓను అడిగారు. దీంతో జోక్యం చేసుకున్న మండల ప్రత్యేక అధికారి ప్రియాంక...ఇటీవల రాఘవపూర్‌ గ్రామంలో జరిగిన మండలస్థాయి ఎస్‌జీఎఫ్‌ క్రీడలకు హాజరైన తనకు చేదు అనుభవం ఎదురైందని తనను కనీస గౌరవం లేకుండా సభ వేదికపై ఆహ్వానించలేదని, పేరు కూడా ప్రస్తావించకుండా సభను నడిపిస్తున్న ఓ పీఈటీ వ్యంగ్యంగా మాట్లాడాడని ఆమె కంటతడి పెట్టారు. కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్‌ రెహమాన్‌, ఇన్‌చార్జి ఎంపీ ఓ రామరాజు, సర్పంచ్‌ల ఫోరం అధ్యక్షుడు బట్టు భాస్కర్‌రెడ్డి, సర్పంచులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

యాంకర్‌ సుమ ఈవెంట్‌కి చీఫ్‌ గెస్ట్‌గా మెగా కోడలు (ఫోటోలు)
photo 2

'రోమియో జూలియట్' సారీ బేబీ పాట విడుదల (ఫొటోలు)
photo 3

నిండుగా రెడీ అయిన అదాశర్మ (ఫొటోలు)
photo 4

ఎన్నాళ్లకెన్నాళ్లకు 'కొత్త బంగారు లోకం' బ్యూటీ ఇలా (ఫొటోలు)
photo 5

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Old Woman Sensational Comments On Chandrababu While YSRCP Election Campaign 1
Video_icon

బాబు ఒక్కసారి.. ఈ బామ్మ... ఈ వీడియో చూడు
Bapatla TDP Goons Attacks AP Local Body Election Nomination Controversy 2
Video_icon

టీడీపీ గూండాల దాష్టికం
Actor Teja Sajja Marriage Updates 3
Video_icon

హీరో తేజ సజ్జా పెళ్లి ఫిక్స్... అమ్మాయి ఎవరంటే?
YSRCP Visakha Mayor Candidate Varudu Kalyani Election Campaign At Gajuwaka 4
Video_icon

స్టీల్ ప్లాంట్ బాధితులకు మాటిస్తున్నా... వరుదు కళ్యాణి కీలక వ్యాఖ్యలు
YSRCP Bandi Punya Seela Slams Vangalapudi Anitha 5
Video_icon

విడుదల రజినిని కిందకు తోసేస్తారా... అనితపై బండి పుణ్యశీల ఫైర్!
Advertisement
 