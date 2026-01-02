 డిగ్రీ కళాశాలలో నేడు అంతర్జాతీయ వెబినార్‌ | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

డిగ్రీ కళాశాలలో నేడు అంతర్జాతీయ వెబినార్‌

Jan 2 2026 12:26 PM | Updated on Jan 2 2026 12:26 PM

డిగ్రీ కళాశాలలో నేడు అంతర్జాతీయ వెబినార్‌

డిగ్రీ కళాశాలలో నేడు అంతర్జాతీయ వెబినార్‌

సిద్దిపేటఎడ్యుకేషన్‌: సిద్దిపేట ప్రభుత్వ డిగ్రీ, పీజీ అటానమస్‌ కళాశాలలో శుక్రవారం అంతర్జాతీయ వెబినార్‌ నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వాల్‌పోస్టర్‌ను గురువారం కళాశాలలో ప్రిన్సిపాల్‌ డాక్టర్‌ సునీత, అధ్యాపకులు ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ప్రిన్సిపాల్‌ మాట్లాడుతూ మధ్యాహ్నం 3గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఈ వెబినార్‌లో నేపాల్‌ త్రిభువన్‌ యూనివర్సిటీ ప్రముఖ ప్రొఫెసర్‌ డాక్టర్‌ అంజనాసింగ్‌ పాల్గొంటారన్నారు. మైక్రోబయాలజీ సొసైటీ ఆప్‌ ఇండియా సహకారంతో కళాశాల సూక్ష్మజీవశాస్త్రం, హెల్త్‌కేర్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ విభాగాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించనున్న ఈ వెబినార్‌లో శస్త్రచికిత్స అనంతరం గాయసంక్రమణల్లో అనారోబిక్‌ బ్యాక్టీరియా అనే అంశంపై చర్చించనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ వెబినార్‌తో విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, పరిశోధకులకు శాసీ్త్రయపరిజ్ఞానంతో పాటు అంతర్జాతీయ స్థాయి అవగాహన పెంపొందుతుందన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌ : ఈ గుహలో ఉన్న లక్ష్మీ నరసింహ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

కొత్త ఏడాది జోష్‌..జనసంద్రమైన విశాఖ బీచ్ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రభాస్ ‘ది రాజా సాబ్’HD మూవీ స్టిల్స్‌
photo 4

కొత్త ఏడాది వేడుకలు.. తన ఉద్యోగులతో జరుపుకున్న అల్లు అర్జున్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

న్యూ ఇయర్‌ ఎఫెక్ట్‌: బిర్లా మందిర్‌కు పోటెత్తిన భక్లులు (ఫోటోలు)

Video

View all
Konda Rajiv Gandhi Reveals Shocking Facts On Chandrababu Over Amaravathi Lands 1
Video_icon

రియల్ ఎస్టేట్ చరిత్రలో లేదు... ఒక ఎకరం వెంచర్ కు 2వేల కోట్లు..
Perni Nani Reacts On False Allegations On Ration Rice Issue 2
Video_icon

పేర్ని నాని: రేషన్ బియ్యం దొంగా ...?

KLR Engineering College Bus Overturns In Badradri 3
Video_icon

కేఎల్ఆర్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్ బస్సు బోల్తా.. పలువురు విద్యార్థులకు గాయాలు
Collector Mahesh Kumar Falls Into Canal During Sankranti Boat Race Trial 4
Video_icon

కాలువలో పడ్డ కోనసీమ కలెక్టర్.. తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం
Where Is Chandrababu Pawan Kalyan And Nara Lokesh 5
Video_icon

కూటమి పెద్దలు మిస్సింగ్!
Advertisement
 