నంద్యాల: నందికొట్కూరు మున్సిపాలిటీని వైఎస్సార్సీపీ కైవసం చేసుకుంది. కూటమి అరాచకాలకు ఎదురొడ్డి నిలిచి చైర్మన్ పీఠాన్ని దక్కించుకుంది. నందికొట్కూరు మున్సిపాలిటిలో వైఎస్సార్సీపీ భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించింది.
వైఎస్సార్సీపీ చైర్మన్ అభ్యర్థి షేక్ ఫాతిమా 2,834 ఓట్లతో విజయం సాధించారు.మున్సిపాలిటీలోని మొత్తం 32 వార్డులకు గానూ వైఎస్సార్సీపీ స్పష్టమైన ఆధిక్యతను ప్రదర్శించి మున్సిపల్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
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టీడీపీ రిగ్గింగ్ చేసిన చోట వైఎస్సార్సీపీ ఘన విజయం