భోగాపురంలో రామ్మోహన్‌ షో.. బాబు తీరు అలా?: పేర్ని నాని

Jan 5 2026 4:12 PM | Updated on Jan 5 2026 4:30 PM

YSRCP Perni Nani Satirical Comments On CBN And Ram Mohan Naidu

సాక్షి, మచిలీపట్నం: వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ కృషితోనే భోగాపురం విమానాశ్రయ నిర్మాణం పూర్తి అయిందన్నారు మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని. వైఎస్‌ జగన్‌ ఆలోచన, కష్టంతోనే భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు వచ్చింది. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టుకు చంద్రబాబుకు ఏం సంబంధం? అని ప్రశ్నించారు. రామ్మోహన్‌ నాయుడు తీరుతో భారత్‌ పరువు పోయిందని విమర్శించారు.

మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని తాజాగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ..‘చిత్తశుద్ధితో భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టుకు వైఎస్‌ జగన్‌ అన్ని అనుమతులు తెచ్చారు. వైజాగ్‌ ఎయిర్‌పోర్టు నుంచి భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టుకు ఆరు లైన్ల రహదారి కావాలని కేంద్రాన్ని వైఎస్‌ జగన్‌ కోరారు. ఎన్నికల కోడ్‌ వచ్చే ముందు బందరు పోర్టుకు చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేశారు. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టుకు చంద్రబాబుకు ఏం సంబంధం?. ఇతరులు చేసిన పనులను కూడా తానే చేశానని చెప్పుకోవడంతో చంద్రబాబు దిట్ట. వైఎస్‌ జగన్‌ ఆలోచన, కష్టంతోనే భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు వచ్చింది. వైఎస్‌ జగన్‌పై చంద్రబాబు, లోకేష్‌ విచ్చలవిడిగా తప్పుడు ప్రచారం చేశారు. జనం గుండెల్లో వైఎస్‌ జగన్‌ స్థానం పదిలం.

భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టులో కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌ నాయుడు షో చేశారు. రామ్మోహన్‌ నాయుడు ప్రపంచం ముందు సిగ్గుపడేలా చేశాడు. రామ్మోహన్‌ నాయుడు తీరుతో ప్రపంచం ముందు భారత్‌ పరువు పోయింది’ అని ఘాటు విమర్శలు గుప్పించారు.  ఎన్నికల ముందు శంకుస్థాపనలు చేయడం.. వాటిని తమ ఖాతాలో వేసుకోవడం.. ఇదీ కూటమి నేతల పని. ఒక్క ఎకరాకు కూడా భూ సేకరణ పూర్తి కాకుండా.. ఓ రాయి వేసిన వ్యక్తిని ఏమనాలి? అని ప్రశ్నించారు. 

