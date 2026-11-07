 ‘వైఎస్సార్‌సీపీ గెలిస్తే ప్రకటించరా..?’ | YSRCP Leaders Kethireddy Protest Against Delay Of YSRCP Winning Seats | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘వైఎస్సార్‌సీపీ గెలిస్తే ప్రకటించరా..?’

Nov 7 2026 7:05 PM | Updated on Nov 7 2026 7:32 PM

YSRCP Leaders Kethireddy Protest Against Delay Of YSRCP Winning Seats

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా: అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న అరాచకాలపై జిల్లాలోని ధర్మవరంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్‌సీపీ నేత కేతిరెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి నిరసన చేపట్టారు. తాడిమర్రి మండలంలో  వైఎస్సార్‌సీపీ గెలిచిన ఎంపీటీసీ స్థానాలను ప్రకటించకుండా ఎన్నికల అధికారులు కాలయాపన చేస్తున్నారు. టీడీపీ నేతల ఒత్తిడితో వైఎస్సార్‌సీపీ గెలుపును అడ్డుకునేందుకు  యత్నిస్తున్నారు. 

తాడిమర్రి మండలంలో వైఎస్సార్‌సీపీ గెలిచిన స్థానాలను రీ కౌంటింగ్‌ చేయాలంటూ టీడీపీ నేతలు ఒత్తిడి తెస్తున్నారు. దీంతో ఎన్నికల అధికారులు ఫలితాలు ప్రకటించకుండా కూటమి నేతలకు అండగా నిలుస్తున్నారు. 

మరొకవైపు వైఎస్సార్ సీపీ కౌంటింగ్ ఏజెంట్లను బయటకు పంపి మరీ రీకౌంటింగ్‌కు పట్టుబడుతున్నారు. దీనిపై కేతిరెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.  ఈ క్రమంలోనే ధర్మవరం ఆర్డీవో కార్యాలయం వద్ద ధర్నా చేసేందుకు వెళ్తుండగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతొ రోడ్డుపైనే కేతిరెడ్డి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్‌సీపీ గెలిస్తే ప్రకటించరా అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

గోరంట్ల మాధవ్‌ ఆందోళన

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా రాప్తాడు నియోజకవర్గం చెన్నేకొత్తపల్లి ఎంపీటీసీ స్థానంలో వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థి విజయం సాధించారు. అయితే టీడీపీ అభ్యర్థి రీకౌంటింగ్‌ కోరడంతో వైఎస్సార్‌సీపీ కౌంటింగ్‌ ఏజెంట్లను బయటకు పంపారు.

 దీన్ని నిరసిస్తూ  వైఎస్సార్‌సీపీ నేత, మాజీ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్‌ ఆందోళన చేపట్టారు. వైఎస్సార్‌సీపీ ఏజెంట్లను బయటకు పంపి రీ కౌంటింగ్‌ ఎలా చేస్తారని నిరసన చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులతో ఆయన్ను అక్కడి నుంచి పంపే యత్నం చేయగా, దీన్ని గోరంట్ల ఖండించారు. టీడీపీ అరాచకాలకు ఇదొక పరాకాష్ట అంటూ మండిపడ్డారు. 

ఇదీ చదవండి: కౌంటింగ్‌ కేంద్రం ముందు ఆర్కే రోజా నిరసన

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'సమ్మర్ హాలీడేస్' థ్యాంక్స్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 2

సంపూ 'కొబ్బరిమట్ట' రీ రిలీజ్ ప్రెస్‌మీట్ (ఫొటోలు)
photo 3

'రామాయణ'లో మండోదరి పాత్ర.. కాజల్ స్పెషల్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 4

అదరగొట్టేస్తున్న అనస్వర రాజన్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఇంతందం దారి మళ్లిందా.. భూమిపైకే చేరుకున్నదా! (ఫొటోలు)

Video

View all
Rajinikanth's Jailer 2 OTT Release Date Revealed 1
Video_icon

జైలర్ 2 కొత్త డేట్.. ఓటీటీలోకి వచ్చేది అప్పుడే!
Dhanteras Gold Buying Gold Purchased in a Single Day Despite Rising Prices 2
Video_icon

తగ్గని బంగారం క్రేజ్... ఒక్క రోజే రూ. 60 వేల కోట్ల కొనుగోళ్లు
Sai Durgha Tej Engagement: Who Is His Bride-to-Be Kiranmayi 3
Video_icon

సాయి ధరమ్ తేజ్ కాబోయే భార్య కిరణ్మయి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇదే..!
Tirupati Election Results 4
Video_icon

తిరుపతిలో YSRCP గెలుపు...
YS Avinash Reddy Sensational Speech on Pulivendula ZPTC Election Results 5
Video_icon

పులివెందులలో భారీ రిగ్గింగ్.. టీడీపీపై నిప్పులు చెరిగిన అవినాష్ రెడ్డి
Advertisement
 