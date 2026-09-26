సాక్షి, విజయవాడ: డీఎస్సీ నిరసన సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలపై నమోదు చేసిన కేసుల్ని ఎత్తేయాలని ఆ పార్టీ నేతలు నగర పోలీస్ కమిషనర్ను కలిశారు. ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు శుక్రవారం విజయవాడ పోలీస్ కమిషనరేట్కు వెళ్లి.. సీపీ రాజశేఖర్బాబుకు తమ వద్ద ఉన్న ఆధారాలతో వినతిపత్రం అందించారు. డీఎస్సీ ఆందోళనలో జరిగిన ఘటనలకు సంబంధం లేని వారిపైనా కేసులు పెట్టారని ఈ సందర్భంగా వారు సీపీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
ఫిర్యాదు అనంతరం మాజీ మంత్రి, గుంటూరు వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు అంబటి రాంబాబు మీడియాతో మాట్లాడారు. డీఎస్సీ నిరసన సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై పోలీసులు మితిమీరిన చర్యలకు పాల్పడ్డారని అన్నారాయన. ‘‘మల్లాది విష్ణు ధర్నా చేస్తే దాడి చేశారు. దాడి చేసిన వారిపై ఒక్క కేసైనా పెట్టారా? కోడిగుడ్లతో దాడి చేసిన టీడీపీ వారిపై ఒక్క కేసు కూడా పెట్టలేదు’’ అని ఆయన అన్నారు. పోలీసులు తప్పుడు కేసులు పెట్టి చివరకు అభాసుపాలవుతున్నారని విమర్శించారు.
‘పోలీసులు చట్ట ప్రకారం వ్యవహరించాలి’
కోర్టులు అక్షింతలు వేసినా పోలీసుల తీరు మారడం లేదని అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యానించారు. పోలీసులు చట్ట ప్రకారం వ్యవహరించాలని, రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు లోబడి కేసులు పెట్టడం సరికాదని అన్నారు. డీఎస్సీ నిరసనకు సంబంధించిన కేసుల్లో సెక్షన్ 307 పెట్టారని.. అలాగే ఎస్సీ నేతలపైనే ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం కేసులు పెట్టడం ఆశ్చర్యకరమని అన్నారాయన.
గాదె సాయికృష్ణ కేసును కూడా అంబటి ప్రస్తావించారు. ఈ కేసులో పోలీసులు జైలుకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్రంలో పోలీసు వ్యవస్థ విఫలమైందని తేల్చేశారాయన.
‘లోకేశ్పై కూడా రౌడీషీట్ పెట్టాలి’
మంత్రి నారా లోకేశ్పై కూడా అంబటి రాంబాబు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. చట్టానికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించేవారిపై చర్యలు ఉండాలని, ప్రజాప్రతినిధులపై రౌడీషీట్లు తెరవడం ఏ ప్రాతిపదికన జరుగుతోందని ప్రశ్నించారు. మంత్రి లోకేశ్పై మాముళ్ల దందా నడిపిస్తున్నారని.. ఆయనపై కూడా రౌడీషీట్ పెట్టాలని అన్నారు.
డీఎస్సీ నియామకాల్లో అవకతవకలపై విచారణ కోరుతూ సెప్టెంబర్ 21న విజయవాడలోని శాప్ కార్యాలయం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ ఆందోళన చేపట్టింది. ఆ సందర్భంగా టీడీపీ గూండాలు వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులపై దుర్మార్గంగా దాడులు జరిపారు. అనంతరం వైఎస్సార్సీపీ నేతలపైనే కేసులు నమోదు కావడం కొసమెరుపు.
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