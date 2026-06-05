 అన్నామలై రాజీనామాపై రాజాసింగ్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు | MLA Raja Singh reacted To Tamil Nadu Annamalais Resignation | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అన్నామలై రాజీనామాపై రాజాసింగ్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు

Jun 5 2026 4:05 PM | Updated on Jun 5 2026 4:22 PM

MLA Raja Singh reacted To Tamil Nadu Annamalais Resignation

హైదరాబాద్‌: తమిళనాడు బీజేపీలో కీలక నేతగా ఎదిగి, ఆ పార్టీతో తన ప్రస్థానాన్ని ముగించుకున్న అన్నామలై వ్యవహారంపై గోషామహల్‌ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్‌ సింగ్‌ స్పందించారు. ప్రధానంగా అన్నామలై రాజీనామా ఆమోదంపై రాజాసింగ్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమిళనాడులో బీజేపీకి గుర్తింపు తెచ్చిన అన్నామలై పార్టీని వీడటం దురదృష్టకరమన్నారు. 

‘ అన్నామలై ఆరేళ్ల కింద ఐపీఎస్‌కి రాజీమానా చేసి బీజేపీలో చేరారు. ఆయన తమిళనాడు లో బీజేపీకి గుర్తింపు తెచ్చాడు. అన్నామలై పార్టీని వీడడం దురదృష్టకరం. ఇలాంటి నేతలు పార్టీ వీడడం వల్ల పార్టీకి నష్టం జరుగుతుంది. ఏ వ్యక్తి అయినా రాజీనామా ఇస్తే.. దానికి కారణం తెలుసుకోవాలి... వారిని పిలిచి మాట్లాడాలి. 

నాకు జరిగిందో అన్నామలై విషయంలో కూడా జరిగింది. తెలంగాణలో జరిగిన  విషయాలనే కేంద్ర పెద్దలకు చెప్పాను. పెద్ద నాయకులను కలవడానికి ప్రయత్నం చేశా.. ఎవ్వరు కలవలేదు.. చివరకి పార్టీకి రాజీనామా ఇచ్చాను. కనీసం ఎందుకు రాజీనామా ఇచ్చావో అడగకుండా రాజీనామాను ఆమోదించారు. నేను బయటకి వచ్చి ఏడాది అయింది.. ఏ పార్టీ లోకి వెళ్ళలేదు.. వెళ్ళను కూడా. నాలాంటి, అన్నామలై లాంటి వాళ్ళను కాపాడాల్సిన బాధ్యత పార్టీ పై ఉంది. ఇలాంటి వాళ్ళు బాధ పడితే.. రాష్ట్ర, కేంద్ర నాయకులు పిలిచి మాట్లాడాలి’ అని పేర్కొన్నారు.

ఇదీ చదవండి:
బీజేపీపై అన్నామలై సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'బిగ్‌బాస్' కీర్తిభట్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ రంభ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 3

తమన్నా ఇంట్లో లింగభైరవి పుణ్యపూజ (ఫొటోలు)
photo 4

పింక్ బ్యూటీలా మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : మళ్లీ పలకరించిన వరుణుడు (ఫొటోలు)

Video

View all
Shreyas Iyer Set To Replace Suryakumar Yadav As India's T20 Captain 1
Video_icon

టీమిండియా కెప్టెన్ గా శ్రేయాస్.. వైభవ్ ఎంట్రీకి ముహూర్తం ఫిక్స్
Bhumana Karunakar Reddy Job Scam In TTD 2
Video_icon

టీటీడీలో తెరపైకి మరో కొత్త వివాదం
Chandrababu Extravagance expenses For His Digital Publicity 3
Video_icon

విచ్చలవిడిగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం.. ఉత్త ప్రచారానికే 40 కోట్లు
CM Vijay's Hold First Cabinet Meeting 4
Video_icon

సీఎం విజయ్ తొలి కేబినెట్ మీటింగ్
Megastar Chiranjeevi Tweet On Peddi Movie Goes Viral 5
Video_icon

పెద్ది మూవీపై చిరు సంచలనం వైరల్ గా మారిన ట్వీట్
Advertisement
 